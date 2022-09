﻿Mit dem Drucker: Dresdner Paar fälschte reihenweise Leergutbons

Dresden. Geld ist bei Beatrice V. und Daniel L. immer knapp. Die Friseurin und der Maler sind seit Jahren arbeitslos und leben von ALG II. Die 37-Jährige und der 43-Jährige hatten beide ein Drogenproblem und sind erheblich vorbestraft. Drogen und Geldstrafen kosten und so war Bares immer rar.

2018 kamen sie auf eine besonders ausgefallene Geschäftsidee. Sie besserten ihr Budget mit gefälschten Leergutbons auf. Wegen Betrugs und Urkundenfälschung standen sie nun vor dem Amtsgericht.

Mit gefälschten Leergutbons über 10.000 Euro ergaunert

Die Angeklagten hatten sich fünf Leergutbons von Netto im Wert zwischen 5,50 und 24,25 Euro beschafft, kopierten die auf einem Thermodrucker mit entsprechendem Papier und reichten in den Filialen dann die Bons ein. Diese sahen täuschend echt aus, so dass ihnen die Kassierer die Beträge auszahlten oder mit dem Einkauf verrechneten.

Man kann es sich kaum vorstellen, aber es klappte 438 Mal. In einem halben Jahr ergaunerte das Pärchen auf diese Art 10 755 Euro. Dann flog die Sache auf. Hätten sie ihr Geschäft in einem weiteren Umkreis betrieben – sachsen- oder sogar deutschlandweit – wäre es vielleicht gar nicht bemerkt worden. Da sie aber meist in die selben Filialen gingen, fiel der Betrug auf.

Falsche Bons in Großproduktion

„Das hat sich so ergeben“, sagte die 37-Jährige. „Aber wir hatten nicht vor, ein Geschäft daraus zu machen. Wir haben ja auch eingekauft.“ Sie ließen erst einen Versuchsballon steigen, dann lief es nach dem Motto: probiert, funktioniert, in Serie.

„Bei der Wohnungsdurchsuchung lief ja gerade die Produktion, da lagen überall Bons rum“, erklärte der Richter. Schwer gemacht hat man ihnen das Geschäft mit den leeren Flaschen, die sie ja gar nicht hatten, nicht. Heute ist der Betrug nicht mehr möglich, die Technik mit den Strich-Codes wurde umgestellt. „Eine Mehrfachverwertung ist jetzt ausgeschlossen“, so der Richter.

Er verurteilte die beiden zu je einem Jahr und sechs Monaten. Die Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. In dieser Zeit müssen sie wöchentlich mindestens zehn soziale Arbeitsstunden leisten, wenn sie nicht in eine Berufsförderung oder in Arbeit kommen.