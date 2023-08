Missglückte Landung in Dresden: Rettungshubschrauber schwer beschädigt

Dresden. Im Dresdner Stadtteil Niederpoyritz ist am Donnerstag ein Rettungshubschrauber verunglückt. Per Schwerlastkran wurde er nun aus dem Gartengrundstück geborgen und abtransportiert. Das etwa 2,6 Tonnen schwere Fluggerät wurde auf einen Tieflader gehievt, um es zur Reparatur in die Werft der DRF Luftrettung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zu bringen.

Der Helikopter, der für die Notfallrettung vorwiegend in Dresden sowie den Landkreisen Sächsische Schweiz – Osterzgebirge und Meißen im Einsatz ist, war mit einem Notarzt und einem Notfallsanitäter an Bord zu einem Notfall an die Eugen-Dieterich-Straße im Dresdner Nordosten gerufen worden.

Landung auf abschüssiger Wiese misslingt

Der Hubschrauber hätte eine ganze Weile in der Luft gekreist, um einen Platz zum Landen zu finden, berichten Anwohner und Augenzeugen. Dafür hatte der Pilot letzten Endes die Wiese eines Gartengrundstücks auserkoren. Jedoch ging die Landung schief. Wie eine Sprecherin der DRF Luftrettung bestätigt, kam es „zu einem Kontakt zwischen dem Heckrotor und einem Baum“. Dabei entstand am Hubschrauber erheblicher Sachschaden. Wie hoch der zu beziffern ist, könne erst nach der Inspektion der Schäden gesagt werden.

Per Tieflader wird der Hubschrauber zur Reparatur gebracht. © Quelle: Daniel Förster

Anwohner berichten nach Gesprächen mit Technikern, die den Hubschrauber geborgen haben, dass der Pilot aus der Luft offenbar nicht gesehen habe, dass die Wiese abschüssig ist und eine schräge Böschung hat. Beim Aufsetzen sei der Helikopter in Schieflage und ins Trudeln geraten. Der Heckrotor kollidierte mit Ästen und Zweigen eines voll behangenen Apfelbaums.

Die medizinische Versorgung des Patienten sei gesichert gewesen, berichtet die Sprecherin. „Der Patient wurde nach der medizinischen Erstversorgung bodengebunden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.“

Nach dem Notfalleinsatz brachte die Crew die medizinische Ausrüstung des Rettungshubschraubers zurück an den Standort am Flughafen Dresden. Dort stand eine Ersatzmaschine bereit.

