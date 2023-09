Missbrauchsversuch in der Dresdner Heide? Beschuldigter in Haft

Dresden. Ein 35-Jähriger soll bereits Ende Juni versucht haben, sich in der Dresdner Heide zwei Jungen sexuell zu nähern. Der Mann konnte jetzt festgenommen werden, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mit. Ermittelt wird gegen ihn unter anderem wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Missbrauchs..

Was war passiert? Der Mann soll sich am Mittwoch, dem 28. Juni nachmittags in der Nähe des Prießnitzwasserfalls in der Dresdner Heide im Stadtteil Klotzsche den zum Tatzeitpunkt elf und 13 Jahren alten Jungen genähert haben. Er forderte den Jüngeren auf, ihm sein Geschlechtsteil zu zeigen und bot ihm dafür 10 Euro Belohnung an. Als das nicht klappte, soll der Verdächtige zugegriffen und an der Hose des Elfjährigen gezerrt haben. Der 13-Jährige eilte mit einen Stock zu Hilfe und vertrieb den Mann mit Drohungen.

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wurde der Beschuldigte am vergangenen Montag identifiziert und kurz darauf festgenommen. Ein Richter erließ am Dienstag Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Er ist geringfügig, aber nicht einschlägig vorbestraft und schweigt zu den Vorwürfen.

