Sexueller Missbrauch einer 17-Jährigen in Dresden-Zschieren

Dresden. In der Nacht zum Mittwoch ist eine 17-Jährige in Dresden-Zschieren Opfer eines Verbrechens geworden. Gegen 23.50 Uhr befand sie sich an den Elbwiesen, nahe der Wilhelm-Weitling-Straße. Unvermittelt wurde sie von einem unbekannten Mann attackiert, der sich an ihr vergang.

Zum Täter liegt nur eine vage Beschreibung vor. Er ist etwa 30 Jahre alt und trug einen Bart. Die Polizei sucht nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Falles helfen können. Hinweise: 0351 483 22 33

DNN