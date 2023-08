Milliardenförderung für TSMC: Wieso die Kritiker irren

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

am Dienstag hat mit dem taiwanesischen Unternehmen TSMC der globale Branchenführer der Chipindustrie eine Investition von 10 Milliarden Euro angekündigt, will 2000 Arbeitsplätze schaffen. Dass dafür Subventionen von 5 Milliarden fließen, ruft Kritiker auf den Plan.

Sie übersehen dabei viele Aspekte gleichzeitig. Als Siemens 1994 in Dresden den Grundstein für die erste Dresdner Chipfabrik legte, war die Halbleiterindustrie in Europa nicht der Rede wert. Man war abhängig von den USA und Asien. Heute hat Europa – vor allem dank Sachsen – einen Anteil von 20 Prozent am Weltmarkt. Und wenn dann der Weltmarktführer an die Tür klopft, ist das nicht weniger als ein Adelsschlag für den Standort. Man wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, TSMC nicht hereinzubitten, wohl wissend, dass solche Subventionen im internationalen Wettbewerb eine Grundvoraussetzung sind.

Eine Wiese in einem Industriepark im Dresdner Stadtteil Klotzsche: Hier will der taiwanesische Chiphersteller TSMC eine neue Fabrik errichten. Fünf Milliarden Euro Förderung gibt es dafür vom Bund. Ökonomen zweifeln, ob das sinnvoll ist. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Nicht zu vergessen: Diese Entscheidung ist wichtig für den Optimismus am Standort Deutschland, der zuletzt mit Fachkräftemangel, Inflation, hohen Energiepreisen und Abschwung in Verbindung gebracht wird. Da ist eine solche Investition Balsam. Und Dresden hat gezeigt, dass sich Investitionen hier lohnen. Im Silicon Saxony gibt es nach Schätzung des ifo-Instituts 1250 Firmen mit 37.000 Beschäftigten. Der Branchenverband spricht sogar von 73.500 Arbeitsplätzen. Also: Zahlen, bitte!

Zitat des Tages

Wahrscheinlich werden sich die Hoffnungen, die die Politik mit den Subventionen verbindet, nicht erfüllen. Reint Gropp Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle über die Milliardensubvention für die TSMC-Ansiedlung in Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das Trainingszentrum erlebte am Mittwochnachmittag einen Massenansturm von Fans. © Quelle: Jochen Leimert

Dynamo Dresden gewinnt Testspiel gegen Hertha BSC II mit 2:0

Beim Testspiel gegen Hertha BSC II strömten zahlreiche Anhänger von Dynamo Dresden in die Walter-Fritzsch-Akademie. Sie sahen einen 2:0-Sieg der SGD. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Ein mutmaßliches Clanmitglied wird bei einer Razzia in Berlin mit einer Decke über dem Kopf von der Polizei abgeführt. (Archivbild) © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Deutschland, deine Clans

Die Clankriminalität hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen. Mittler­weile haben sich Dutzende solcher Großfamilien entwickelt, die mit kriminellen Machen­schaften Geld verdienen. Eine Übersicht der bekanntesten Clans in Deutschland. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Grundsteinlegung für das BSZ für Wirtschaft „Franz Ludwig Gehe“ in Dresden

13 Uhr: Besuch von Ferienpass-Kindern beim Dresdner Oberbürgermeister.

17 Uhr: Meisterfreisprechung der Netz- und Wassermeister der IHK Dresden

21 Uhr: Filmnächte am Elbufer - „Rehragout-Rendezvous“: Im Hause Eberhofer hat die Anarchie Einzug gehalten: Oma (Enzi Fuchs) hat beschlossen, kürzer zu treten und fortan keine Kuchen, Schweinebraten und Knödel mehr zuzubereiten. Wer soll sich jetzt um das Weihnachtsessen kümmern? Und dann ist auch noch der Steckenbiller Lenz verschwunden - Eberhofer Franz mal wieder vor einem kniffligen Fall.

Wer heute wichtig wird

Archivbild von der Hanse-Sail © Quelle: Juliane Schultz

Hunderttausende Menschen werden ab heute bis Sonntag zur diesjährigen Hanse Sail im Rostocker Stadthafen und im Ostseebad Warnemünde erwartet. Das größte maritime Volksfest im Nordosten wird am Nachmittag in Warnemünde von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit dem traditionellen Fassbieranstich offiziell eröffnet.

Zur Hanse Sail machen über 100 Traditionsschiffe an den Kaikanten in Rostock und Warnemünde fest, darunter das Segelschulschiff der Deutschen Marine, „Gorch Fock“, und als größtes Sail-Schiff das 111 Meter lange Segelschulschiff der indonesischen Marine, „Bima Suci“, das schon seit Dienstag in Rostock ist. An allen vier Sail-Tagen wird in diesem Jahr auf insgesamt 15 Bühnen ein Vollprogramm von morgens bis abends geboten. Von Shantys bis Rock und Pop ist alles dabei. Auf dem Plan stehen auch Beachpartys und eine Seemanns-Disco. https://www.hansesail.com/

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Auf einem Laufband erscheint „Jugendwort des Jahres" über den digitalen Newsticker eines Hotel in München. (Archivbild) © Quelle: Peter Kneffel/dpa

... das „Jugendwort des Jahres“ - die Finalisten stehen fest

Auch 2023 wird wieder das „Jugendwort des Jahres“ gesucht. Der Langenscheidt-Verlag hat nun die zehn Finalisten bekanntgegeben. Erneut findet sich auch das „Jugendwort 2012″darunter. Jetzt lesen

