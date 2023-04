﻿Milliarden im Beatpol: Ein Schuss voller Liebe

Sie sind eine sichere Größe: Einmal im Jahr kommt das Duo Milliarden nach Dresden – dieses Mal in den Beatpol.

Dresden. So sicher, wie das immer wiederkehrende Fest der Liebe im Dezember, ist es fast schon mit den Shows der Berliner Band Milliarden. Einmal im Jahr spielen sie in Dresden, dabei wechseln zwar die Klubs, aber nicht der Veranstalter Frank Schöne vom scheune e.V. Dieses Mal kamen sie in den Beatpol, und zahlreiche Gäste waren dem Aufruf des „letzten Rutsches der Aufbau-Tour“: „Heiß und schweißig – Mitte Dreißig“ gefolgt.

Als Starter des Abends betrat Salò die Bühne und lieferte mit energetischem Ausdruckstanz und Beats aus dem Laptop eine amüsante Show mit Wiener Schmäh. Mit Titeln wie „Offene Gruben, offene Fenster“ oder „Rabatt“ zog er schnell die Aufmerksamkeit auf sich.

Milliarden starteten mit „Himmelsblick“, einem Titel des zuletzt erschienenen Albums „Schuldig“. Bei Liveauftritten werden Milliarden von drei Musikern begleitet, wobei der Gitarrist und Drummer 2022 gewechselt haben. Bei dem folgenden Titel „Ich schieß dir in dein Herz“ tauschte der Gitarrist sein Instrument gegen die Geige und begleitete den tragenden Liebessong damit.

Keinen Moment Stillstand

Wer Milliarden schon einmal bei einer ihrer Shows erlebt hat, weiß, dass das Duo keinen Moment stillstehen kann, Ben Hartmann sich mit ausgebreiteten Armen im Kreise dreht, Johannes Aue wie ein Aufziehmännchen auf sein Piano einhackt und oftmals Sprünge in und auf das Publikum gewagt werden. Dies war hier nicht der Fall, die Show war zwar kraftvoll und energetisch, aber die Jungs ließen es ungewohnt ruhig angehen.

Gespielt wurde fast das gesamte dritte Album und ein Teil des „Betrüger“- und „Berlin“-Albums. Ihre Single „Leuchtreklame“ vom März und ihre erste Single „Kokain und Himbeereis“ von 2015 waren dabei auch zu erleben.

Die seit 2013 bestehende Band überzeugt mit deutschen Texten, rockigem Pop-Punk und vor allem durch ihre Authentizität und Liebe zur Kunst. Hartmann bedankte sich bei seinem Publikum, sichtlich erfreut sind sie über so viel Applaus und Textsicherheit und finden dies großartig. Gesungen wurde an diesem Abend vom Publikum fast genauso viel wie auf der Bühne, kaum einer unter den Gästen, der nicht alle Titel auswendig kannte. Milliarden-Fans sind treu, man trifft sich immer wieder bei den Konzerten, leider gab es, trotz neuer Single keinen Ausblick auf eine baldige weitere Albumveröffentlichung, dennoch waren der Abend und die Show von Milliarden überzeugend, wieder mal was fürs Herz.