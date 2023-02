﻿Mieten in Dresden steigen weiter

Die Mieten in Dresden steigen und steigen, aber die meisten Haushalte haben auch mehr Geld in der Tasche. Das ist das Ergebnis der Kommunalen Bürgerumfrage 2022, bei der die Dresdner auch gesagt haben, wo ihnen der Schuh besonders drückt.

Mieten runter? In Dresden eine Illusion, hier steigen die Wohnkosten.

Dresden. Der Durchschnittsdresdner lebt mit 1,8 Personen in einem Haushalt, seit 13,1 Jahren in seiner aktuellen Wohnung, die 75 Quadratmeter groß ist und 1,9 Räume hat. Er zahlt 643 Euro Warmmiete, dem Haushalt stehen 2000 Euro im Monat zur Verfügung. Der Durchschnittsdresdner gibt 47 Euro im Monat für Kultur, 41 Euro für Sport und Fitness und 136 Euro für Kurzausflüge und Gastronomie aus. Im Haushalt gibt es zwei Fahrräder und 0,1 Elektrofahrräder. Diese Werte hat die Kommunale Statistikstelle der Landeshauptstadt mit der 14. Kommunalen Bürgerumfrage 2022 ermittelt.

Wie kommen die Statistiker zu ihren Zahlen?

Von März bis Mai 2022 lief die Umfrage, für die 18 000 Personen zwischen 16 und 90 Jahren per Zufall ausgewählt wurden. 5966 Personen füllten den Fragebogen per Hand oder im Internet aus, damit sind die Umfrageergebnisse repräsentativ, wie Chefstatistikerin Lioba Buscher erklärte.

Wofür wird der viele Aufwand betrieben?

Die Ergebnisse verwendet die Stadt für Planungen und Konzepte, für die Akquise von Fördermitteln und für fachliche Analysen wie den Wohnungsmarktbericht. Aber auch Verkehrsplaner, das Gesundheitsamt oder das Sozialamt bedienen sich für ihre Konzepte an den Daten.

Was verdient der Durchschnittshaushalt?

Die Dresdner haben mehr Geld in der Tasche als 2020. Das mittlere monatliche Haushaltsnettoeinkommen ist von 2300 Euro auf 2500 Euro gestiegen. Einem Ein-Personen-Haushalt stehen 1816 Euro im Monat zur Verfügung, im Durchschnitt natürlich. Zwei Erwachsene haben 3200 Euro Einkommen, zwei Erwachsene und ein Kind 4119 Euro und zwei Erwachsene und zwei Kinder 4600 Euro. Zwei Erwachsene und drei Kinder haben ein Monatsnetto von 4931 Euro.

Wie groß sind in Dresden die Einkommensunterschiede?

Die Unterschiede sind gravierend, in den Stadträumen Gorbitz, Reick und Prohlis haben die Menschen ein deutlich geringeres Nettoeinkommen als in den „reichen“ Vierteln Loschwitz, Schönfeld-Weißig, Innere und Äußere Neustadt, Blasewitz und Striesen. Als arm und armutsgefährdet gelten 16 Prozent der Haushalte in Dresden, deutlich mehr Einkommen als der Durchschnitt haben 17 Prozent der Haushalte.

Wie haben sich die Mieten entwickelt?

Nicht nur die Einkommen sind gestiegen, sondern auch die Mieten. Fünf Prozent Anstieg in den vergangenen zwei Jahren errechnen die Statistiker aus den Angaben der Dresdner. Die Durchschnittskaltmiete liegt bei 7,10 Euro pro Quadratmeter, die kalten Betriebskosten fallen mit 1,41 Euro pro Quadratmeter ins Gewicht und die warmen Nebenkosten mit 1,14 Euro. Macht eine Warmmiete von 9,65 Euro pro Quadratmeter.

Wie sehr belasten die Wohnkosten die Dresdner?

Die Wohnkosten belasten den Etat der Dresdner Haushalte zu 28 Prozent, aber auch da gibt es gravierende Unterschiede. Armutsgefährdete Haushalte müssen 56 Prozent ihres Einkommens für Wohnen ausgeben, 52 Prozent der Mieter-Haushalte bezahlen dagegen nur ein Viertel ihres Einkommens für die Wohnkosten.

Warum ziehen Dresdner um?

Wer innerhalb der Stadt umzieht, der will sich vergrößern. 59 Prozent haben wegen einer größeren Wohnung den Umzugsstress in Kauf genommen, 43 Prozent lockte eine besser ausgestattete Wohnung. Größe ist mit 76 Prozent auch der Hauptgrund für einen Umzug ins Umland, Ruhe und Naturnähe sowie ein grünes Wohnumfeld spielen auch eine große Rolle.

Was sind die größten Probleme der Dresdner?

Das größte Problem für die Dresdner umfasst die Thematik Straßenverkehr mit all seinen Facetten wie Parkplätze, Ampelschaltungen, Stau, Baustellen oder zu hohe Preise für den Öffentlichen Personennahverkehr. Auf Platz zwei stehen die Themen Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit und Pegida, gefolgt von der Situation auf dem Wohnungsmarkt. Corona und die Folgen, die Spaltung der Stadtgesellschaft, die bauliche Stadtentwicklung, Sauberkeit und Ordnung, die Kommunalpolitik und der Arbeitsmarkt folgen. Der Klimawandel beschäftigt die Dresdner weniger, nicht einmal fünf Prozent machen sich Sorgen über Umweltprobleme.

Wie gesund sind die Dresdner?

61 Prozent der Dresdner fühlen sich fit, 34 halten ihre Gesundheit für einigermaßen zufriedenstellend und fünf Prozent bezeichnen ihren Zustand als schlecht. 50 Prozent haben sich Sorgen wegen der Corona-Pandemie gemacht. Zur Erinnerung: Befragungszeitpunkt war vor einem Jahr, als Corona noch ganz anders als jetzt präsent war.

Was hat der Lockdown mit den Schülern gemacht?

Über die Hälfte der Haushalte hat negative Folgen wegen der geschlossenen Schulen während der Pandemie beim jüngsten Schulkind beobachtet. 54 Prozent gaben negative psychische Folgen und 46 Prozent negative körperliche Auswirkungen durch den Lockdown bei den Schülern an.

Weitere Ergebnisse unter: https://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/statistik/publikationen/umfragen/KBU.php