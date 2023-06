Steigende Mieten verhindern: Haushaltsbefragung in Friedrichstadt und Löbtau-Nord

Dresden. Um auf den angespannten Wohnungsmarkt in Dresden zu reagieren, prüft die Stadt Dresden derzeit gemeinsam mit dem Stadtforschungsbüro asum GmbH die Einrichtung von Sozialen Erhaltungsgebieten. Damit eine Soziale Erhaltungssatzung für die Gebiete Friedrichstadt/Altonaer Straße und Löbtau Nord/Am Weißeritzknick erlassen werden kann, muss zuerst nachgewiesen werden, dass sie alle hierfür wichtigen Anforderungen erfüllen.

Dafür erhalten über 5000 Haushalte in beiden Untersuchungsgebieten je einen Fragebogen per Post, der bis spätestens 17. Juli ausgefüllt an die Stadt Dresden zurückgeschickt werden soll. Eine Teilnahme ist freiwillig und anonym. Die öffentliche Auswertung der Ergebnisse findet voraussichtlich im Herbst dieses Jahres statt.

Anwohner schützen und Auszug verhindern

Ziel der Sozialen Erhaltungssatzung ist es, Mietparteien, die schon lange in ihrem Stadtteil leben, zu schützen und zu gewährleisten, dass sie auch weiterhin dort leben können. Modernisierung, Sanierungen oder die Umwandlung von Wohnungen in Gewerbeflächen lassen die Mieten steigen.

Das führt dazu, dass sich Anwohner ihre Wohnungen nicht mehr leisten können und wegziehen müssen. Die Soziale Erhaltungssatzung wirkt diesem Prozess entgegen.

Die roten Linien umfassen das Untersuchungsgebiet, in dem die Haushaltsbefragungen durchgeführt werden. © Quelle: Landeshauptstadt Dresden

Nach einem möglichen Erlass der Satzung ist die Stadt Dresden aufgefordert, alle im Gebiet getroffenen Maßnahmen zu überprüfen, die den Rückbau oder die Änderung bestehender Wohnungen und Häuser betreffen. Das bedeutet auch, dass jegliche Sanierungen und Modernisierungen, die über einen üblichen Standard hinausgehen, abgelehnt werden können.

Weitere Informationen sowie der digitale Befragungsbogen im Internet: dresden.de/soziale-erhaltung

