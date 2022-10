﻿Messerattacke in DVB-Bus: Fahrkartenkontrolleur mit mehreren Stichen schwer verletzt

Dresden. Mit einem Messer hat am Sonntagnachmittag ein Fahrgast auf einen Fahrkartenkontrolleur eingestochen und ihn schwer verletzt.

Gegen 13 Uhr kontrollierten mehrere Fahrkartenkontrolleure der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Fahrgäste eines Busses der Linie 66 in der Nähe der Bushaltestelle „Alter Postweg“ in Nickern. Ein Mann im Bus hatte keinen gültigen Fahrschein dabei, woraufhin die Kontrolleure die Identität des 23-Jährigen aufnahmen. Da gingen bei dem Mann die Sicherungen durch, er zückte ein Messer und stach einem Fahrschein-Kontrolleur nach Reporterinformationen mehrfach tief in den Bauch. Der 34-Jährige wurde durch den Angriff schwer verletzt und sofort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte den Tatort ab, Spezialisten der Kripo sicherten Spuren.Der Täter soll mit einem Fahrrad geflüchtet sein und kurz zuvor mit seinem Messer noch einen Reifen des Bus zerstochen haben. Ein Polizei-Hubschrauber flog über dem Stadtteil und suchte nach dem flüchtigen Mann. Schließlich konnte er überwältigt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie die Polizei mitteilte.

