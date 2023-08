Dresden-Gorbitz: Mann nach Messerattacke schwer verletzt – Polizei verhaftet 80-Jährigen

Dresden. Bei einer Messerattacke in Gorbitz soll am Donnerstagvormittag ein 80-Jähriger einen 31-Jährigen schwer verletzt haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter verhaftet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizeibeamte fanden das Opfer der Tat vor einem Mehrfamilienhaus am Tanneberger Weg. Der 31-Jährige kam umgehend in ein Krankenhaus. Vor Ort trafen die Polizisten den 80-Jährigen an. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er dem 31-Jährigen seine Wunden in einer Wohnung des Hauses mit einem Messer zugefügt. Anschließend konnte der Schwerverletzte sich noch aus der Wohnung schleppen.

Der Ort der Geschehnisse ist derzeit abgesperrt, während die Polizei Spuren des Verbrechens sichert. Gleichzeitig befragen Beamte die Anwohner, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Man ermittle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

DNN