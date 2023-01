Messerangriff auf Fahrkartenkontrolleur: Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben

Wegen versuchten Totschlags soll sich ein 24-Jähriger vor Gericht verantworten, der im Oktober 2022 in Dresden einen Fahrkartenkontrolleur mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll.

Dresden. Ein 24-Jähriger, der am 30. Oktober vergangenen Jahres einen Fahrkartenkontrolleur mit einem Messer verletzt haben soll, wird sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Beklagte aus Syrien soll den 34 Jahre alten Kontrolleur kurz nach Mittag an der Haltestelle „Alter Postweg“ in die Hüfte und den Unterbauch gestochen haben. „Der Geschädigte wurde nur durch einen glücklichen Zufall nicht lebensbedrohlich verletzt“, heißt es – er konnte bereits in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Messerstiche hätten aber durchaus ganz andere, lebensbedrohliche Verletzungen zur Folge haben können. Der Beschuldigte hätte die tödlichen Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen, daher die Anklage wegen versuchten Totschlags.

Der Syrer wurde kurz nach der Tat vorläufig festgenommen und sitzt seit 31. Oktober in Untersuchungshaft. Er ist nicht vorbestraft und schweigt in den Vernehmungen. Er habe die Messerstiche im Rahmen einer spontanen Äußerung aber zugegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von fkä