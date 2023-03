﻿Messerangriff auf der Rehefelder Straße: Prozess hat begonnen

Tom C. und sein Anwalt Ulf Israel beim Prozessauftakt am Dresdner Landgericht.

Dresden. „Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Es setzt erst wieder ein, als ich in der Zelle wach wurde und mein Anwalt kam“, erklärte Tom C. Der 24-Jährige mag Gedächtnislücken haben, eins aber steht fest: 2021 war nicht sein Jahr. Erst hatte er einen schweren Motorradunfall, war Monate in der Klinik. Und der erste Tag, den er wieder mit einem Freund verbrachte, lief so aus dem Ruder, dass er nun wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vor dem Landgericht steht.

Medikamente und Alkohol – fataler Cocktail

Am 4. November 2021 fuhr Tom C. zu seinem Kumpel. In dessen Wohnung in Pieschen wurde viel geredet und viel getrunken – wohl zu viel für den Angeklagten. Er musste Medikamente nehmen, hielt sich aber nicht an die Regeln, setzte eigenmächtig Präparate ab, nahm aber welche, die er nicht verordnet bekommen hatte. Dieser Cocktail zusammen mit Bier und Schnaps war eine fatale Mischung. „Ich weiß aus den Akten, dass ich mehrfach umgefallen bin. Mein Freund ist deshalb mit mir zum Ausnüchtern an die frische Luft gegangen.“

Auf zwei Anwohner eingestochen

Draußen begann der Angeklagte der Staatsanwaltschaft zufolge zu randalieren und zerstach Autoreifen. Als ein Anwohner der Rehefelder Straße die beiden zur Rede stellte, stach ihm Tom C. mit einem Messer in den Bauch. Der Stich traf die Leber, verletzte ihn lebensgefährlich, eine Not-OP rettete ihm das Leben. Als eine Zeugin dazwischen ging, stach er ihr in die Brust.

Die Polizei sicherte in der Nacht des Angriffs Spuren am Tatort. © Quelle: Kevin Müllert

Erinnerungslücken

„Ich möchte mich aus tiefsten Herzen entschuldigen, ich schäme mich sehr“, erklärte Tom C. Er hat Schmerzensgeld gezahlt und Schäden der Autobesitzer reguliert. Warum er so ausgetickt war, könne er sich nicht erklären. Zeugen müssen nun Licht ins Dunkle bringen. Prozess wird fortgesetzt.