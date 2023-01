﻿Warum sich zwei Dresdnerinnen zur Pflegekraft ausbilden lassen

Spätestens seit Corona zeichnen Medienberichte ein düsteres Bild über die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Trotzdem sind die Auszubildendenzahlen gestiegen. Was motiviert Berufsanfänger? Wir haben zwei Pflegerinnen vom Uniklinikum Dresden gefragt.

Dresden. Personalmangel, Zeitdruck, ständiges Einspringen: Wie die Arbeit in der Pflege aussehen kann, haben spätestens die Berichte aus den Intensivstationen während der Coronapandemie gezeigt. Auch die Tatsache, dass eine Krankenpflegekraft laut Techniker Krankenkasse im Schnitt nach 13,7 Jahren aus dem Job aussteigt, dürfte eher abschrecken als motivieren. Trotzdem entscheiden sich nach wie vor jedes Jahr Zehntausende in Deutschland für die Pflege. 2021 ist die Zahl der Berufseinsteiger laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen – wenn auch nur um fünf Prozent.

Marie Blum zum Pflegenotstand: „Ich will ein Teil der Lösung sein“

Eine von denen, die sich von den Berichten über miese Arbeitsbedingungen nicht abschrecken ließ, ist Marie Blum. „Mir war klar, dass es anstrengend sein wird“, sagt sie. „Aber ich will ein Teil der Lösung sein, eine Pflegefachkraft mehr, die für die Patienten da sein kann.“ 2020 hat Marie Blum ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau am Dresdner Uniklinikum angefangen, die sie aktuell im Bereich Kindermedizin vertieft. Parallel dazu macht die 22-Jährige ein berufsbegleitendes Studium der Pflege, durch das sie sich bessere Aufstiegschancen und mehr Kontakt zur Wissenschaft erhofft.

Beratung zum Pflegeberuf bei Messe Karrierestart Dresden

Erste Einblicke in ihren späteren Beruf bekam die junge Frau während eines Praktikums in der Oberstufe. „Ich wollte aber noch ein bisschen mehr als die Ausbildung“, sagt Marie Blum, weshalb sie sich bei der Dresdner Messe KarriereStart am Stand ihres heutigen Ausbilders über ein berufsbegleitendes Studium beraten lassen habe. Ihre Entscheidung, in die Pflege zu gehen, habe sie bis heute nicht bereut. Was ihr an ihrer Arbeit am meisten Freude macht? „Dass man ein Teil des Genesungsprozesses eines Menschen sein kann – und die Dankbarkeit, die man dadurch nicht nur von den Patienten, sondern auch von den Angehörigen erfährt.“

Jobmesse KarriereStart Dresden Wer bei den Themen Job, Studium und Ausbildung nach Orientierung sucht, kann vom 20. bis 22. Januar zur Messe KarriereStart in der Dresdner Messe kommen. Über 500 Aussteller informieren an dem Wochenende über Ausbildungs-, Arbeitsplatz-, und Gründungschancen in Sachsen. Besucher können mit den Arbeitgebern direkt in Kontakt kommen und zum Teil schon ihre Bewerbungsunterlagen abgeben. Vertreten sind viele der größten Unternehmen der Region aus den Bereichen Industrie, IT, Handwerk, Dienstleistung, Medien, Handel sowie Pharma, Medizin und Pflege. Außerdem stehen über 100 Vorträge und Workshops im Programm. Öffnungszeiten, Eintrittspreise und weitere Informationen finden Interessierte unter www.messe-karrierestart.de.

Trotz Abitur in die Ausbildung

Das ist auch, was Juliane Klingner motiviert. Zu sehen, wie ein schwerkranker Patient wieder lacht, sich entspannt und für einen Moment seine Krankheit vergisst, sei die größte Belohnung für ihre Arbeit, sagt die 20-Jährige. Auch sie hat 2020 am UKD die Ausbildung zur Pflegefachfrau mit Vertiefung in der Pädiatrie begonnen. Dass sie sich um kranke Menschen kümmern will, habe sie schon lange vor ihrem Abitur gewusst. Als ehemalige Leistungssportlerin war sie häufig verletzt und bekam in der Sportmedizin des UKD Hilfe. Die Arbeit der Krankenschwestern dort habe sie damals schon fasziniert, weshalb sie sich in der Mittelstufe für ein Praktikum vor Ort entschied.

Von der großen Krise des Pflegenotstands und seinen Folgen für die Mitarbeiter hat sich die Dresdnerin nicht beirren lassen. „Ich habe es so betrachtet: Wenn so viele fehlen, bin ich umso erwünschter und bekomme dadurch vielleicht mehr Unterstützung in der Ausbildung“, sagt Juliane Klingner. Dass sie sich einen der stressigsten Berufe ausgesucht hat, ist ihr bewusst. „Stress ist in der Pflege vorprogrammiert.“

Uniklinikum Dresden sucht dringend Pflegepersonal

Dass Personalmangel diesen weiter erhöht, liegt auf der Hand. Umso dringender sucht das UKD nach neuen Mitarbeitern in der Pflege. In keinem anderen Bereich sei die Personallücke so groß, sagt Frank Ohi, kaufmännischer Vorstand des Klinikums. Vor allem in den Spezialfächern wie Anästhesie oder Intensivmedizin fehlten die Leute. Diese hofft Frank Ohi auch auf der Messe KarriereStart vom 20. bis 22. Januar in der Dresdner Messe zu finden, wo das Krankenhaus sich mit 9000 Mitarbeitern als einen der größten Arbeitgeber der Region vorstellt.

Hinter den rund 30 bis 40 Jobangeboten, die auf der Website des UKD ausgeschrieben sind, stünden zum Teil 20 bis 30 offene Stellen, erklärt der kaufmännische Vorstand weiter. Für dieses Jahr seien noch rund 50 bis 60 Ausbildungsplätze zu vergeben – in der Pflege, aber auch in den anderen Berufen, die vom Kaufmann im Gesundheitswesen über für Fachfrau für Lagerlogistik bis zur Physiotherapeutin, dem Gebäudereiniger und den Informatiker reichen.