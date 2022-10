Messe Dresden soll Notunterkunft für Flüchtlinge werden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

in der vergangenen Woche kamen 57 Asylbewerber nach Dresden, in dieser waren es bereits 171. Geht es in diesem Tempo weiter, muss die Stadt bis zum Jahresende noch 2000 Flüchtlinge aufnehmen. Zahlen, die die Verwaltung langsam unruhig machen.

Schon im März wurde die Messe als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genutzt. © Quelle: Anja Schneider

Laut Sprecher Kai Schulz wurde deshalb jetzt eine Arbeitsgruppe Unterbringung gebildet. Erste Maßnahme: Die Messe wird als Notunterkunft vorbereitet. Damit hat man bereits Erfahrung, diente die Messe ja bereits im März als Ankunftszentrum für die Ukraine-Flüchtlinge. Und besser als Turnhallen ist das Areal allemal. Jetzt lesen

Es ist absehbar, dass die Quartiere nicht ausreichen werden. Kai Schulz Dresdens Stadtsprecher, über die Unterbringung von Flüchtlingen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

35000 Erdgaskunden gibt es in Dresden. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Das kommt auf die Erdgaskunden in Dresden zu

Jeden Tag ein neues Gesetz – aber was bedeutet das in der Praxis? Der Energieversorger SachsenEnergie erklärt jetzt, was auf die gut 35 000 Erdgaskunden in Dresden zukommt. Jetzt lesen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigt beim informellen EU-Gipfel den deutschen Alleingang in Form des Entlastungspakets über 200 Milliarden Euro. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

EU-Partner kritisieren deutschen Doppelwumms – doch Scholz gibt sich unbeeindruckt

Beim informellen EU-Gipfeltreffen wirft Polen dem Bundeskanzler „deutschen Egoismus“ vor. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt: Das 200-Milliarden-Euro-Paket aus Berlin könnte den Binnenmarkt verzerren. Olaf Scholz kontert: „Es gibt kaum ein Land, das nicht ähnliche Maßnahmen ergreift.“ Jetzt lesen

DNN am Sonntag, 09.10.22 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Sonnabend, 9 bis 15 Uhr: Funk- und Elektronikbörse - Auf der 19. Amateurfunk-, Rundfunk- und Elektronikbörse Dresden zeigen und verkaufen Sammler und Händler alles rund um alte Rundfunkgeräte, Amateurfunkgeräte, Rundfunk- und Funktechnik, Elektronik, Ersatzteile, Literatur, Zubehör sowie Computer. Besucher ihre „technischen Antiquitäten“ schätzen lassen oder Hilfe und Rat bei technischen Problemen finden. Ort: TU Dresden, Dülferstraße 1, 01069 Dresden

Sonnabend, 10 bis 15 Uhr: Tag der offenen Tür in der Palucca-Schule - Ein Blick hinter die Kulissen, Mittanzen, Campusführungen und Einblicke in den Tanzunterricht. Ort: Palucca Hochschule für Tanz Dresden, Basteiplatz 4, 01277 Dresden

Sonnabend, 14.15 Uhr: Barockrundgang in Pillnitz - Eine von Schloss und Park Pillnitz lizenzierte Parkführung, (Kostümführung) durch Pillnitz. Tickets gibt es bei Reservix. Ort: Besucherzentrum „Alte Wache“ Pillnitz, August-Böckstiegel-Straße 1E, 01326 Dresden

Sonnabend 16 Uhr: Friedwald-Führung in Kamenz - Wer bei einem Wochenendausflug den Friedwald Kamenz kennenlernen möchte, hat dazu bei einer kostenlosen Waldführung Gelegenheit. Ort: Lückersdorfer Weg, 01920 Kamenz

Sonntag, 13 Uhr: Dynamo gegen Osnabrück - 3. Liga, 11. Spieltag: Im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion will Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück nach zwei Unentschieden endlich wieder drei Punkte holen.

Sonntag, 10 bis 16 Uhr: Tag der offenen Galopprennbahn - Umrahmt wird der Familiensonntag am „Tag der offenen Galopprennbahn“ mit Liveband, Kinderaktionen und Biergarten von einem Kunst-, Antik- und Trödelmarkt, auf dem über 150 Händler aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland vertreten sind. Ort: Dresdner Galopprennbahn, Oskar-Röder-Straße 1, 01237 Dresden

Stephan Weil (l, SPD), Ministerpräsident Niedersachsens, und Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister Niedersachsens sind Spitzenkandidaten ihrer jeweiligen Parteien für die Landtagswahl am Sonntag © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Niedersachsen wählt einen neuen Landtag. Kann die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Bernd Althusmann von den Problemen der Ampel-Regierung im Bund profitieren oder schicken die Wähler sie auch in Hannover in die Opposition?

In den Umfragen der vergangenen Wochen lag die SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil stets knapp vor der CDU. Eine Fortsetzung der großen Koalition gilt als unwahrscheinlich. Weils erklärte Wunschkoalition ist Rot-Grün - ein Bündnis, das er schon von 2013 bis 2017 anführte. In den Umfragen hatte Rot-Grün eine Mehrheit.

Im WC-Ranking bekommt Dresden gute Noten für seine öffentlichen Toiletten. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

... Dresdens zweiter Platz im Toiletten-Ranking

Ob beim Sightseeing im Urlaub oder beim Shoppen, gelegentlich drückt die Blase. Aber nicht in jeder Stadt ist das nächste Klo um die Ecke. Ein WC-Ranking zeigt die „pipi-freundlichsten“ Touristen-Städte 2022. Sachsens Landeshauptstadt bekommt gute Noten. Jetzt lesen

