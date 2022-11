﻿Messe Dresden ab Montag wieder Flüchtlingsunterkunft

In der kommenden Woche beziehen die ersten Bewohner ihre Interims-Unterkunft in der Messe Dresden. Denn deren Tage sind gezählt.

Dresden. Am Montag zwischen 8 und 9 Uhr treffen die ersten Flüchtlinge im Ostragehege ein und beziehen in der Messe Dresden Quartier. Nachdem diese im Frühling schon mal als Ankunftszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine diente, werden nun die Halle 4 samt angrenzendem Bereich der Via Mobile 4 zur Unterkunft auf Zeit für bis zu 550 Geflüchtete. Dabei handelt es sich vornehmlich um allein reisende Männer aus Syrien, Afghanistan oder auch Venezuela.

Mit mobilen Wänden ein bisschen Privatsphäre

Für sie werden in der Messehalle Betten aufgestellt. Mit mobilen Wänden wird versucht, wenigstens ein bisschen Privatsphäre in der Gemeinschaftsunterkunft zu schaffen. Im Saal Columbus entstehen vier kleine Büros für die Registrierung und für Gespräche. Im Saal Breslau werden die Menschen ihre Handys aufladen und Fernsehen können. Aus dem Saal Straßburg ist eine Interims-Quarantäne- und Krankenstation geworden. Im Saal Ostrava befindet sich ab Montag die Ausgabestelle für Hygieneartikel. Essen wird in der Via Mobile 4 ausgegeben. Duschen, Toiletten, Waschmaschinen und Trockner befinden sich in Containern im Außenbereich vor der Halle 4.

Den Hut für Flüchtlingsunterkunft hat die Johanniter-Unfall-Hilfe auf. „Wir sind 24/7 mit bis zu zehn Mitarbeitern vor Ort“, so Nicole Torma, Bereichsleiterin Verwaltung und Rettungsdienst. Von Montag bis Freitag seien außerdem bis zu drei Sozialarbeiter da. 17 Wachschutzleute sollen für Sicherheit sorgen.

Messe KarriereStart findet statt

Die Interimsunterkunft ist nur eine Lösung für acht Wochen, versichert Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Im Januar sollen die Menschen, die jetzt in der Messe Aufnahme finden, in andere Unterkünfte umziehen. Denn die für die Stadt Dresden wichtige Messe KarriereStart (20.bis 22. Januar), die sich über alle Messehallen erstreckt, soll auf jeden Fall stattfinden.

„Wir gehen davon aus, dass die Stadt bis dahin für die Menschen genügend Alternativen gefunden hat und der Messebetrieb wieder losgehen kann“, sagt Messechef Ulrich Finger. Veranstaltungen wie Holiday on Ice oder auch das Konzert von Ina Müller im November bzw. Dezember werden ebenfalls durchgeführt. Die Flüchtlingsunterkunft wird baulich so abgetrennt, dass da keine Schnittstellen entstehen.

Die Stadtverwaltung, die sich mit Landesdirektion, Bundespolizei und Freistaat am Donnerstag zur Lage ausgetauscht habe, gehe davon aus, dass der Migrationsstrom auch über den Winter nicht abebbt, so Stephan Kühn. Allein November würden der Landeshauptstadt 400 und im Dezember weitere 200 Flüchtlinge zugewiesen.

Mehrere dezentrale Standorte für Interimsunterbringung

Weil die in Dresden Stand 31. Oktober 3621 zur Verfügung stehenden Plätze für Asylsuchende in Wohnheimen, Wohnungen und Hotels weitestgehend belegt sind, sucht die Stadt mit Hochdruck weitere Unterkünfte, die angemietet werden können. „Wir wollen ab Januar zudem mehrere dezentrale Standorte für mobile Raumeinheiten entwickeln“, sagt Kühn. Es gehe nicht um eine Zeltstadt und auch nicht darum, wieder Turnhallen zu belegen. Aktuell seien vier bis sechs Standorte in der engeren Wahl.

„Wir wollen dauerhafte Standorte für Menschen, die auf der Flucht sind, schaffen“, nennt Kühn ein wichtiges Ziel. Die zuständigen Stellen in der Stadt wie Liegenschaftsamt und Sozialamt würden intensiv daran arbeiten, dafür geeignete Objekte zu finden bzw. so zu sanieren, dass sie nutzbar sind. Das kostet Geld. „Alleine können wir das nicht stemmen, da brauchen wir Unterstützung vom Bund und vom Land.“