286 Handwerker haben am Sonnabend in der Messe Dresden ihre Meisterbriefe erhalten. Mit Blick auf die Energiewende rief Festredner Christian Lindner junge Klimaschützer dazu auf, aktiv als Handwerker daran zu mitzuarbeiten.

Dresden. 286 Männer und Frauen (48) haben in diesem Jahr bei der Handwerkskammer Dresden ihre Meisterausbildung abgeschlossen. Am Sonnabend nahmen sie bei der Meisterfeier in der Messe vor rund 2000 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihre Meisterbriefe in Empfang.

Jörg Dittrich: Wohlstand nicht in Stein gemeißelt