Mehrere Unfälle in Dresden: Insgesamt Acht Radfahrer verletzt

Dresden. Bei mehreren Unfällen sind am Mittwoch in Dresden insgesamt acht Radfahrer verletzt worden.

Eine 39-jährige Radfahrerin war am Nachmittag an der Kreuzung Erna-Berger-Straße/Stetzscher Straße in der Äußeren Neustadt von einem VW angefahren und leicht verletzt worden. Von einem Auto erfasst wurde auch ein 17-jähriger Radfahrer auf der Oederaner Straße, als er gerade auf die Nossener Brücke einbog. Auch er wurde dabei leicht verletzt.

Außerdem stießen am gleichen Tag zwei Radfahrerinnen im Großen Garten zusammen. Die beiden Frauen stürzten und verletzten sich. Die genaue Ursache für den Unfall sei laut Polizei noch unklar.

Unfälle ohne Fremdeinwirkung

Es kam aber es auch zu einigen Unfällen ohne die Einwirkung von anderen Verkehrsteilnehmern. So fuhr der 49-jährige Fahrer eines Pedelec am Mittwochmorgen auf dem Körnerweg aus bisher unbekannter Ursache gegen eine Mauer. Er stürzte dabei und verletzte sich schwer.

Am Nachmittag dann stürzte eine Radfahrerin auf der Hochschulstraße beim Bremsen und verletzte sich ebenfalls schwer. Zur etwa gleichen Zeit war eine 25-Jährige mit ihrem Rad auf der Blasewitzer Straße in Richtung Fetscherstraße unterwegs. Beim Abbiegen geriet sie in die Straßenbahngleise, stürzte und verletzte sich ebenfalls. Am Abend verletzte sich dann noch eine 42-jährige Fahrradfahrerin, die in Höhe des Lugaer Platzes aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam.

