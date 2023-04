Mehrere Raubstraftaten in Dresden – Bier, Tabak, Geld und Technik weg

Im Dresdner Alaunpark, auf dem Rummel und in zwei anderen Gegenden sind am Freitag und Samstag junge Menschen überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter konnten in allen Fällen fliehen.

Dresden. Am Freitag und Samstag sind der Dresdner Polizei aus mehreren Stadtteilen Raubstraftaten gemeldet worden. Jedes Mal konnten die Täter unerkannt entkommen.

Freitagnachmittag wurde ein Elfjähriger Opfer von zwei Männern, die ihn gegen 15 Uhr zunächst auf einem Sportplatz an der Spenerstraße in Striesen bedrängten. Sie folgten ihm bis zur Haltestelle „Königsheimplatz“ und stiegen mit in eine Bahn der Linie 6. Dort raubten die Männer dem Kind das Handy und stiegen an der Haltestelle „Johannisfriedhof“ wieder aus. Der Elfjährige blieb unverletzt, die Polizei sucht Zeugen (Hinweise: 0351/ 483 22 33).

Überfälle auch im Alaunpark und auf dem Dresdner Rummel

Freitagabend war ein 17-Jähriger mit Freunden und einem Bierkasten auf der Clausen-Dahl-Straße in Leubnitz-Neuostra unterwegs, als Räuber ein Auge auf den Alkohol warfen. Sie forderten die Herausgabe des Kastens. Als der Jugendliche dem nicht nachkommen wollte, wurde er von einem der Angreifer gewürgt. Er blieb unverletzt, denn er gab den Bierkasten dann doch rasch heraus. Die Täter flüchteten.

Im Dresdner Alaunpark sind am Freitagabend außerdem zwei 19-Jährige aus einer Gruppe von zehn Jugendlichen heraus angegriffen worden. Einer der Täter hantierte dabei mit einem Schlagring, meldet die Polizei. Ein Zweiter schlug auf einen der 19-Jährigen ein, das zweite Opfer wurde währenddessen vom Rest der Gruppe umringt und um 35 Euro Bargeld und Tabakwaren erleichtert. Die Angreifergruppe floh dann.

Der letzte Fall trug sich am Samstagnachmittag auf dem Rummel an der Pieschener Allee zu. Hier wurden zwei 14- und ein 15-Jähriger wiederum von einer Gruppe Jugendlicher angegangen. Die fünfköpfige Tätergruppe bedrohte die Opfer und verlangte Wertgegenstände. Der 15-Jährige weigerte sich, wurde geschlagen und getreten und anschließend um 30 Euro beraubt. Von den zwei 14-Jährigen erhielten die Täter ebenfalls Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich sowie eine Powerbank. Auch hier gelang den Angreifern die Flucht.