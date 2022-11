﻿Dresden-Leipziger Vorstadt: Mehrere brennende Fahrzeuge von Feuerwehr gelöscht

Am Sonntag hat es in Dresden-Leipziger Vorstadt gebrannt. Mehrere Fahrzeuge kamen dabei zu Schaden, die Polizei vermutet Brandstiftung.

Dresden. Am Sonntag kam es gegen 7.45 Uhr auf der Erfurter Straße zu drei Fahrzeugbränden. Zunächst brannte ein geparkter PKW am Straßenrand. Als die Berufsfeuerwehr eintraf, brannte der Van im vorderen Fahrzeugbereich lichterloh. Mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrleute die Flammen. Am Wagenentstand Totalschaden.

Außerdem brannten einige Meter entfernt, ein weiteres Auto und ein Motorrad . Diese Brände wurden jedoch schnell entdeckt und konnten so, vermutlich ohne größere Schäden, gelöscht werden. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

