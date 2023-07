﻿Mehr Straßenbäume für Dresden – warum es nur schleppend vorangeht

Dresden. Dresden hat sich selbst auferlegt, die Zahl der Straßenbäume signifikant zu erhöhen. Als mittelfristiges Ziel sind 64 300 Bäume angepeilt, langfristig (bis 2035) 77 400. Aber es geht nur in kleinen Schritten voran.

Wie hat sich die Zahl der Straßenbäume in Dresden entwickelt?

Dresden hatte 1926 – und da war die Stadt durch Eingemeindungen noch nicht so groß wie heute – schon mal 60 000 Straßenbäume in über 80 Arten und Sorten. Das ist einer Veröffentlichung der Zeitschrift Flora aus jener Zeit zu entnehmen. Mitte der 1990er Jahre waren es noch unter 30 000 Straßenbäume. Seitdem ist die Zahl wieder stetig angestiegen. Vor zehn Jahren waren es 52 095, heute sind es 55 151.

Ist das Ziel zu schaffen?

Die Zahl der Straßenbäume hat – so teilt die Stadt auf DNN-Anfrage mit – von 2013 bis Ende 2022 um 3056 Bäume zugenommen. Das heißt, pro Jahr kamen im Schnitt rein rechnerisch 305,6 Bäume hinzu. Wenn das in dem Tempo so weitergeht, ist das mittelfristige Ziel in knapp 30 Jahren erreicht. Über die Frage, was „mittelfristig“ ist, gehen die Definitionen ja etwas auseinander. Gemeinhin werden für einen mittelfristigen Planungszeitraum um die fünf bis acht Jahre angenommen.

„Um den Bestand zu erhöhen, müssen einerseits mehr Bäume an vorhandenen Standorten nachgepflanzt werden und andererseits mehr Neupflanzungen erfolgen“, so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). Derzeit sei von 500 Bäumen auszugehen, die jährlich mehr gepflanzt werden müssen, „um ernsthaft von Zuwächsen zu reden“.

Das langfristige Ziel, die Erhöhung des Straßenbaumbestandes auf 77 400 Bäume, sei nur mit einem komplexen Umbau von Straßenräumen und mit der Neuordnung von Medien an den Pflanzstandorten zu erreichen, heißt es aus dem Amt für Stadtgrün weiter. „Es bleibt langfristiges Ziel der Stadt, alle Möglichkeiten für neue Standorte auszunutzen.“

Zahl der Straßenbäume in Dresden 2013:52 095 2014:52 611 2015:53 201 2016:53 534 2017:53 850 2018:54 196 2019:54 341 2020:54 526 2021:54 977 2022:55 151 Quelle: LHD

Warum geht es so schleppend voran?

Zum einen hat es vor allem in den zurückliegenden fünf Jahren durch Trockenstress Schäden auch an Straßenbäumen gegeben, so dass Fällungen unvermeidlich waren. Andererseits ist es aufgrund von Platzmangel nicht ganz so einfach, neue Baumstandorte an Straßen zu eruieren. Laut dem Amt für Stadtgrün wurden zwischen 2018 und 2022 in Dresden insgesamt 3945 Straßenbäume gefällt.

Vor allem aber fehlt es an entsprechenden Mitteln. „Trotz deutlicher Erhöhung der Mittel durch den Stadtrat in den letzten Haushaltsberatungen sind weder der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen noch das Amt für Stadtgrün mit ausreichenden finanziellen Mitteln und personellen Ressourcen ausgestattet“, stellt Jährigen klar.

Was ist zu tun?

Die Stadt braucht für das Pflanzen und Pflegen von Bäumen und auch Grünanlagen mehr Geld. „Hier müssen in kommenden Haushaltsberatungen Konsequenzen gezogen werden“, macht die Umweltbürgermeisterin deutlich.

„Des Weiteren arbeiten wir in der Stadtverwaltung an der Beschleunigung und Vereinfachung der Abstimmungsverfahren. Wir erhoffen uns schließlich in Bezug auf die hohen Aufwendungen für die Pflanzungen/Baumgruben, dass es in Zukunft weniger Fällungen geben muss.“

Wie steht es um den Artenreichtum an Bäumen?

Der Artenreichtum bei den Straßenbäumen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, für den Dresden bekannt war, ist nicht nur längst erreicht, sondern weit übertroffen. Gegenwärtig wachsen an Dresdens Straßen 139 Baumarten in circa 130 verschiedenen Sorten.

Welche Arten leiden unter dem Klimawandel besonders?

„Aufgrund des hohen prozentualen Anteils von Ahorn-Arten und Linden-Arten im Dresdner Stadtbaumbestand sind diese zahlenmäßig am meisten betroffen“, so die Auskunft aus dem Amt für Stadtgrün.

Besonders gelitten hätten in den vergangenen fünf Jahren neben dem Berg-Ahorn aber auch die Kastanie, die Eberesche, die Buche und die chinesische Wildbirne. „Diese Baumarten werden in den nächsten Jahren ... auf ihre Eignung für innerstädtische Standorte geprüft“, antwortet das Amt für Stadtgrün auf eine Anfrage der DNN. Besonderes Augenmerk werde auf Hitze- und Trockenstresstoleranz sowie auf die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen gelegt.

Werden in Dresden neue Baumarten getestet?

Ja. Dresden nehme schon seit 2011 am Straßenbaumtest der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz teil. Die Ergebnisse präsentiere der Arbeitskreis Stadtbäume in einer Online-Version auf galk.de.

Dort ist aufgeführt, an welchen Straßen die Stadt welche Bäume im Rahmen des Testes gepflanzt hat und es gibt detaillierte Informationen zur jeweiligen Art beziehungsweise Sorte. Da stößt man unter anderem auf Blasenesche, Ungarische Silberlinde oder auch Amberbaum der Sorte ’Worpledon’. Des Weiteren kann man sich auch eine Broschüre herunterladen, in der „Zukunftsbäume für die Stadt“ in vielen Details vorgestellt werden.

