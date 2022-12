Mehr Lust auf Weihnachten? Diese Märkte haben noch auf

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die besinnliche Zeit ist vorbei, jetzt befinden wir uns in der Zeit zwischen den Jahren, den sogenannten Rauhnächten. Der weihnachtlichen Stimmung muss das aber keinen Abbruch tun. Vielleicht haben Sie das Glück, jetzt nicht arbeiten zu müssen, sondern die Zeit mit der Familie und lieben Freunden verbringen zu dürfen. Erhalten Sie sich die friedliche Stimmung.

Wer noch Lust auf Glühwein, Kräppelchen und Co. verspürt, muss ebenfalls keine Abstriche machen. Einige wenige Weihnachtsmärkte öffnen heute wieder - zumeist unter anderem Namen und mit leicht verändertem Angebot.

Auch nach Weihnachten wird auf Märkten in Dresden von Glühwein ausgeschenkt. © Quelle: Jonas Walzberg/dpa/dpa-tmn

Einige Organisatoren streben sogar an, sich als Treffpunkt für Silvestergäste zu etablieren. Ob sich etwa das „Ambiente auf dem Neumarkt“ oder der „Augustusmarkt“ am Goldenen Reiter - beide Märkte öffnen dieses Jahr erstmalig auch nach dem 24. Dezember wieder - als Hot Spot für den Jahreswechsel eignen, wird sich zeigen.

Zitat des Tages

Deutschland erlebt in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2. Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, zum „Tagesspiegel“

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt über die Feiertage – keine Daten - Dresdens Gesundheitsamt sendet wie viele andere Behörden in Deutschland an den Feiertagen keine Coronadaten. Daher verweist das RKI schon jetzt auf mangelnde Vergleichbarkeit der errechneten Zahlen. Jetzt lesen

Veröffentlichung täglicher Corona-Zahlen in China gestoppt - Wie viele Menschen infizieren sich täglich mit dem Coronavirus in China? Nachdem Berichte über Millionen neuer Infizierter pro Tag bekannt wurden, hat die Gesundheitskommission in China die Veröffentlichung täglicher Corona-Fallzahlen eingestellt. Jetzt lesen

Nach Drosten-Äußerungen: Buschmann fordert Ende aller Corona-Maßnahmen - Virologe Christian Drosten sieht das Ende der Corona-Pandemie. Das nimmt Bundesjustizminister Marco Buschmann zum Anlass, die Abschaffung aller Corona-Regeln zu fordern. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Anne Schulze in ihrem Wohnzimmer, in dem sie auch ihre Mode entwirft. Zugeschnitten und genäht wird im Atelier ein paar Häuser weiter. © Quelle: Anja Schneider

Zu Hause bei Anne Schulze vom Mode-Label TONI EDEN aus Dresden

Seit 2007 macht die Dresdnerin Anne Schulze Damenmode, die sie heute unter dem Namen TONI EDEN verkauft. Uns hat sie ihre Wohnung in Plauen gezeigt und erzählt, warum es sie erst in die Krankenpflege verschlagen hat. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Der Bundespräsident lobt die Solidarität – doch wie solidarisch sind wir eigentlich? © Quelle: IMAGO/IPON

Solidarität oder Spaltung: Wie sehr steht die Gesellschaft wirklich zusammen?

In seiner Weihnachtsansprache lobt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hilfsbereitschaft und das füreinander Einstehen der Deutschen. Die Worte überraschen in einer Zeit der abnehmenden Solidarität und der Diskussionskultur im Lande. Doch einige Zahlen geben in der Tat Hoffnung. Jetzt lesen

Termine des Tages

Ab 9 Uhr: Wochenmarkt auf dem Schillerplatz

16.30 Uhr: Schokolade - Eine genussvolle Führung durch das Dresdner Schokoladenmuseum mit einer Tasse echter Trinkschokolade. Ort: Camondas Schokoladenmuseum, Schloßstraße 22, 01067 Dresden Tickets gibt es hier

19.30 Uhr: Winterträume - Konzert im Wallpavillon im Dresdner Zwinger. Das Dresdner Residenz Orchester spielt eine Mischung aus weihnachtlicher Musik, Walzern und leichter Klassik. Tickets gibt es hier

Was heute wichtig wird

Nach den Verboten der vergangenen Jahre wird es wohl in diesem Jahr einen Nachholeffekt geben beim Silvesterfeuerwerk geben - auch mit unerwünschten Folgen. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wird es keine flächendeckenden Verbote von Raketen, Böllern und anderen Knallern zu Silvester geben. Das Landeskriminalamt Sachsen und das handchirurgische Team des Uniklinikums Dresden warnen heute auf Presseterminen über strafrechtliche Konsequenzen und gesundheitliche Gefahren durch Silvesterfeuerwerk und illegale Pyrotechnik.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Besonders vor Feiertagen ist mit einem hohen Fahrgastaufkommen zu rechnen – und mit Zugausfällen und Verspätungen. © Quelle: Jonas Walzberg/dpa

... die Ansagen der Bahn: So witzig reagieren Beschäftigte auf das Zugchaos

Die Deutsche Bahn war in diesem Jahr so unpünktlich wie nie zuvor – rund um die Weihnachtstage wird die Bahnreise erneut zur Zitterpartie. Den Beschäftigten des Unternehmens bleibt angesichts der Misere offenbar nur der Galgenhumor. Ein Autor dokumentiert die lustigsten Lautsprecherdurchsagen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play