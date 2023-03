﻿Wo bleibt die Frühjahrsbelebung? Mehr Arbeitslose in Dresden

Dresden/Chemnitz/Nürnberg. Frühjahrsbelebung am Dresdner Arbeitsmarkt? Fehlanzeige. Die Zahl der Arbeitslosen ist sogar gestiegen, „was für den März relativ untypisch ist“, sagte der Chef der Dresdner Agentur für Arbeit, Jan Pratzka, am Freitag. Gegenüber Februar gab es 137 Arbeitslose mehr, insgesamt waren es 18408. Die Quote stieg damit um 0,7 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Im Vorjahres-März waren es – mitten in den Corona-Nachwehen – 5,5 Prozent. Damals waren in Dresden 1770 weniger Menschen ohne Job.

„Etwas weniger Dynamik“

Pratzka spricht unaufgeregt von „etwas weniger Dynamik“ und vermerkt auch die gesunkene Nachfrage nach Arbeitskräften. Dabei sei der Bestand an freien Stellen mit knapp 6000 groß und erstrecke sich über nahezu alle Berufsfelder. Einmal mehr Grund zu der Feststellung, dass Stellenprofile und Bewerber nicht ausreichend zusammenpassen, Qualifikationen dringend geboten seien. Agentur für Arbeit und Jobcenter könnten helfen „die Qualifizierung am konkreten Bedarf der Firmen auszurichten“, so der Dresdner Agenturchef.

Leichtes Plus bei Vermittlung am Ausbildungsmarkt

Am Ausbildungsmarkt zeigt sich das gleiche Bild wie am Stellenmarkt: Es gibt deutlich mehr Angebote als Bewerber. Derzeit seien bei der Agentur 2518 Lehrstellen gemeldet. Immerhin, so Pratzka, ist hier der Trend gegenüber dem Vorjahr vielversprechender: „Zur Halbzeit auf dem Ausbildungsmarkt haben über drei Prozent mehr der Jugendlichen ihren Ausbildungsplatz“.

Mehr versicherungspflichtig Beschäftigte

Die neuesten Daten aus der Beschäftigtenstatistik, Stand September 2022, belegen Pratzka zufolge eine gestiegene Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: Im Vergleich zum Vorjahresquartal seien knapp 5000 Menschen mehr in Arbeit, den größten Anstieg mit einem Plus von 4,8 Prozent gab es dabei bei den unter 25-Jährigen und mit 3,8 Prozent bei den über 55-Jährigen. Pratzka: „Dresden setzt auf Nachwuchs und Erfahrung“.

Kaum Bewegung im Freistaat

Auch für den ganzen Freistaat gilt als Motto: Warten auf die Frühjahrsbelebung. In Sachsen sank die Zahl der Erwerbslosen im März geringfügig. Insgesamt waren zuletzt rund 131 600 Menschen arbeitslos gemeldet – 0,4 Prozent weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Chemnitz informierte. Damit verharrte die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent. Am niedrigsten war die Arbeitslosigkeit im Erzgebirgskreis (5,1 Prozent), am höchsten im Landkreis Görlitz (8,6 Prozent).

Nur minimale Erholung bundesweit

Auch bundesweit belegen die Zahlen, dass von einer Belebung noch keine Rede sein kann. In Deutschland gab es im März 232 000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Gegenüber Februar sank die Zahl nur sehr verhalten – um 26 000 auf 2,594 Millionen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Februar stabil, liegt aber mit 5,7 Prozent um 0,6 Punkte über dem Vorjahresmonat.