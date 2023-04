Mehr als 2000 Dresdner helfen beim Großputz auf den Elbwiesen

Dresden. Mehr als 2 100 Freiwillige haben am Sonnabend die Putzsaison mit der Elbwiesenreinigung eingeläutet. Traditionell ruft die Stadtverwaltung am Wochenende vor Ostern engagierte Dresdner auf, den Unrat der vergangenen Monate zu sammeln. Am Sonnabend fanden insbesondere Grill- und Partyreste den Weg in die Säcke, teilten die Organisatoren mit. Die Stadt stellte dafür Arbeitshandschuhe und holte die Säcke nach der Putzaktion ab. Falls die Stadtreinigung Säcke übersehen hat, können diese per E-Mail an elbwiesenreinigung@dresden.de oder am Abfall-Info-Telefon 0351 488 96 33 gemeldet werden. In den kommenden Wochen sollen weitere Aufräumaktionen in Dresden stattfinden. Wer eine eigene Müllsammlung auf die Beine stellen will, kann sich unter dresden.de/an-die-saecke anmelden.