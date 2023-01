﻿Mehr als 200 Dresdner bei Großdemonstration in Lützerath

Bei der Großdemonstration am Sonnabend in Lützerath sind auch mindestens 230 Menschen aus Dresden dabei. Sie starteten am frühen Morgen in Sachsen.

Rund 230 Menschen starteten gegen 4 Uhr in Dresden mit Bussen nach Lützerath.

Dresden/Lützerath. Mehrere Hundert Menschen aus Dresden und Umgebung nehmen aktuell an der Großdemonstration in Lützerath teil. Zu der Demo, bei der auch Klimaaktivistin Greta Thunberg mitläuft, kamen Tausende aus dem gesamten Bundesgebiet.

Sehr zeitig aufstehen für die Demo

Rund 230 Personen sind gegen 4 Uhr am Samstagmorgen mit vier Bussen vom Dresdner Hauptbahnhof in Richtung Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. Es habe deutlich mehr Anfragen als Plätze in den Bussen gegeben, hieß es. Die überwiegend jungen Leute trugen Transparente bei sich, auf denen beispielsweise „Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit“, „Grün grün grün sind alle eure Lügen“ oder „Habeck du Schnacker, weg mit dem Bagger“ stand.

Tausende Teilnehmer trotz strömenden Regens

Zu der Demonstration unter dem Motto „Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit“ erwartete die Polizei rund 8000 Menschen – die tatsächliche Zahl dürfte trotz strömenden Regens weit höher liegen. Der Demonstrationszug startete 12 Uhr im Ort Keyenberg, der zwei Kilometer von Lützerath entfernt liegt, und bewegt sich auf den fast komplett geräumten Weiler am Rand des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler II zu. Die Abschlusskundgebung ist um 13.30 Uhr auf einem Feld bei Lützerath geplant.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach warnte vor Versuchen, ins von Aktivisten besetzte Lützerath oder in den Tagebau einzudringen. In den sozialen Netzwerken habe es immer wieder Aufrufe gegeben, im Rahmen der Demo nach Lützerath oder in den Tagebau „durchzubrechen“, sagte er. „Das werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern. Ich kann nur hoffen, dass es dazu nicht kommt, denn sonst werden wir sehr unschöne Bilder haben.“

Von ttr/dpa