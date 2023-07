Mehr als 1 Tonne Heroin verkauft – Fünf Männer wegen bandenmäßiger Einfuhr von Betäubungsmitteln angeklagt

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen fünf Beschuldigte Anklage wegen bandenmäßiger Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in drei Fällen erhoben. Ein 41-jähriger türkisch-serbischer Mann, ein 36- und ein 54-jähriger Iraner, ein 54-jähriger Türke und ein 55-jähriger Deutsche sollen Heroin in erheblicher Größenordnung aus dem Iran nach Deutschland geschmuggelt haben, um es von hier aus europaweit weiter zu verteilen.

Den Männern wird vorgeworfen, zwischen Mai und August 2021 etwa 700 Kilogramm Heroin aus dem Iran als Seifenbestellung getarnt auf dem Seeweg von Indien über Hamburg in das Bundesgebiet eingeführt und über Sachsen in die Niederlande weitergeleitet zu haben. Anschließend sollen sie das Heroin in den Niederlanden für mindestens 7 840 000 Euro verkauft haben.

Zwischen Oktober 2021 und März 2022 sollen die Männer erneut etwa 700 Kilogramm Heroin aus dem Iran als Seifenbestellung getarnt auf dem Seeweg von Dubai über Hamburg in das Bundesgebiet eingeführt und über Sachsen in die Niederlande weitergeleitet haben. Anschließend sollen sie das Heroin in den Niederlanden für mindestens 7 840 000 Euro verkauft haben.

Den Beschuldigten wird darüber hinaus vorgeworfen, zwischen Juni 2022 und September 2022 erneut etwa 700 Kilogramm Heroin aus dem Iran als Seifenbestellung getarnt auf dem Seeweg von Dubai über Hamburg in das Bundesgebiet eingeführt zu haben. Das Heroin sollte anschließend über Sachsen in die Niederlande weitergeleitet und dort verkauft werden. Tatsächlich wurde das Heroin Ende August 2022 aufgrund richterlicher Anordnung durch Polizei und Zoll in Hamburg sichergestellt und durch Surrogate ausgetauscht. Es handelt sich hierbei um die größte jemals in Deutschland sichergestellte Einzelmenge dieser Droge.

Der 41-jährige Beschuldigte ist in den Niederlanden geringfügig und nicht einschlägig vorbestraft. Die übrigen Beschuldigten sind nicht vorbestraft. Der 55-jährige deutsche Beschuldigte und der 64-jährige iranische Beschuldigte waren teilweise geständig. Die übrigen Beschuldigten haben keine Angaben zu den Tatvorwürfen gemacht. Das Landgericht Dresden wird nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.

