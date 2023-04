Mega-Baustelle kehrt auf die Bautzner Straße zurück

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Vor nicht einmal einem Jahr haben Arbeiter ihre Absperrungen auf der Bautzner Straße weggeräumt, nun rollen die Bagger erneut an. Der Grund: Die Brücke über die Prießnitz muss saniert werden. Und wenn dort schonmal Hand angelegt wird, rücken gleich auch die Straßenbahngleise für die neuen Stadtbahnwagen weiter auseinander.

Noch fahren die Straßenbahnen der Linie 11 in Richtung Bühlau auf der Brücke über die Prießnitz. Ab Anfang Mai müssen Fahrgäste jedoch auf Busse umsteigen. © Quelle: Anja Schneider

Für Kunden der Dresdner Verkehrsbetriebe heißt das ab Mai vor allem eins: Ersatzverkehr auf der Linie 11. Mehr als zwei Jahre rollen die DVB-Bahnen nicht mehr nach Bühlau. Vorausgesetzt natürlich, die geplante Bauzeit von 25 Monaten kann eingehalten werden. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir wollen die Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen, das können wir nur, wenn wir die nötige Zeit haben uns auf die Neuankömmlinge einzustellen. Henry Graichen Präsident des Sächsischen Landkreistages, über die Asyl-Frage

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Windkraftanlagen sind bislang in Dresden ausgeschlossen. Das könnte sich aber ändern. © Quelle: be

Wo in Dresden Windräder stehen könnten

Der Freistaat hat Wälder für die Windenergienutzung freigegeben. Neue Daten zeigen, welche Waldflächen in Dresden infrage kämen. Die Umweltbürgermeisterin hat andere Pläne. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Flüchtlinge aus Syrien warten im Ankunftsbereich für Geflüchtete im Dresdner Hauptbahnhof auf die Registrierung. © Quelle: Robert Michael/dpa

Neuer Asyl-Streit in Sachsen: Ministerien uneins über Erstaufnahmen

Das Innenministerium möchte Plätze in den Erstaufnahmen gern dauerhaft vorhalten. Das Finanzressort ist skeptisch. Dabei verlangen die Kommunen eine Entlastung durch den Freistaat. Jetzt lesen

Termine des Tages

13.11 Uhr: Fanfahrt im Sonderzug Dresden Hbf. – Nossen – Dresden Hbf. Am Vortag des Dresdner Dampfloktreffens gibt ein besonderes Erlebnis im historischen Zug. Die Fenster der alten Wagen lassen sich öffnen, sodass man sich die Akustik der arbeitenden Dampfloks auch mal am offenen Fenster anhören kann. Dafür empfehlen die Veranstalter aber dringend ein Augenschutz gegen Rußpartikel, zum Beispiel eine robuste Sonnenbrille, eine Skibrille oder eine Schutzbrille aus dem Baumarkt.

Neuer MRT für die Uniklinik - Die Kinderradiologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden bekommt heute einen neuen Magnetresonanztomograph (MRT). Das über vier Tonnen schwere Gerät wird mit einem Kran von der Pfotenhauer Straße aus ins Untergeschoss von Haus 21, dem Kinder-Frauenzentrum, gehoben. Zuvor wird der alte MRT aus dem Gebäude – ebenfalls per Kran – herausgeholt.

Was heute wichtig wird

3. Liga, 32. Spieltag, 14.04.23, 19 Uhr: Liveticker FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden © Quelle: DNN

Für Dynamo Dresden steht heute in Saarbrücken ein ganz wichtiges Spiel im Kampf um den Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga auf dem Programm. Der FC Saarbrücken liegt nur drei Punkte hinter den Dresdnern mit einem um drei Tore schlechteren Torverhältnis. Mit einem 2:0-Sieg würden die Gastgeber die Sachsen also vorerst vom Relegationsplatz verdrängen. Dynamo hingegen könnte mit einem Sieg sechs Spieltage vor dem Saisonende ein Sechs-Punkte-Polster zwischen sich und die Verfolger packen und wäre damit am nächsten Spieltag erst einmal uneinholbar. Einen Liveticker gibt es heute Abend bei dnn.de.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

19 Uhr Rundkino, 20 Uhr Schauburg

Und dann waren da noch ...

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, spricht in einem Interview mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur. © Quelle: picture alliance/dpa

... interne Nachrichten von Mathias Döpfner: „Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten“ - Ostbeauftragter fordert Rauswurf

In einem investigativen Bericht werden interne Nachrichten über Springer-Chef Mathias Döpfner veröffentlicht. Dabei sticht vor allem seine negative Haltung zu Ostdeutschland heraus. Mehrfach äußert sich Döpfner abfällig. „Meine Mutter hat mich immer vor den Ossis gewarnt“, soll er unter anderem geäußert haben. Jetzt lesen

