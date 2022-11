﻿Medienpreis für zehnjährige Dresdnerin

Dresden. Die zehnjährige Dresdnerin Océane Mirschél hat beim Deutschen Multimediapreis mb21 die Jury mit ihrem Trickfilm „Die Forschungsreisende“ überzeugen können. Die Grundschülerin wurde für ihre Arbeit in der Altersgruppe bis zehn Jahre am Sonnabend mit einem Preisgeld von 500 Euro geehrt. Bei der Preisverleihung während des Medienfestivals in den Technischen Sammlungen Dresden wurden die besten Wettbewerbsbeiträge des Multimediapreises mit Geldpreisen im Gesamtwert von 11 000 Euro ausgezeichnet.

Animation und Filmmusik selbstgemacht

Die Jurymitglieder lobten die junge Dresdnerin insbesondere für die Detailarbeit und die selbst erbrachten Leistungen bei der Erstellung ihres Dschungelabenteuers. Die Szenen der Legetrickproduktion hat Océane akribisch gezeichnet, geknetet, ausgeschnitten und bewegt. Die von der Dresdner Filmemacherin eigenhändig am Klavier eingespielte Filmmusik rundete das Projekt dabei aus Sicht der Jury vollends ab.

188 Beiträge zum Motto „Grenzenlos“

Während der Preisverleihung im Emanuel-Goldberg-Saal in den Technischen Sammlungen wurden 15 Projekte aus insgesamt 188 eingereichten Wettbewerbsbeiträgen gewürdigt. Ausgezeichnet wurden eine Gruppenarbeit, zwei Einreichungen zum Jahresthema „Grenzenlos“ sowie die besten Projekte aus verschiedenen Alterskategorien. Weiterhin wurde der von der Landeshauptstadt Dresden gestiftete Medienkunstpreis vergeben. Die Altersspanne der Gewinner reichte von acht bis 25 Jahre.

Nach zwei Online-Jahrgängen wieder vor Ort in Dresden

Das Medienfestival konnte nach zweijähriger pandemiebedingter Onlineveranstaltung wieder live stattfinden. Deshalb waren auch die Preisträger der Jahre 2020 und 2021 eingeladen, ihre Werke in der diesjährigen Ausstellung zu präsentieren.

Festivaltrubel in den Technischen Sammlungen

„Wir freuen uns sehr, dass die Preisverleihung und das Medienfestival endlich wieder vor Ort stattfinden können. Wir haben den Festivaltrubel durchaus vermisst“, sagte Wettbewerbsleiter Hannes Güntherodt vom Medienkulturzentrum Dresden. „Es macht Spaß, mit den Besuchern in diese kreative und lebendige Atmosphäre einzutauchen und die faszinierenden Arbeiten der Preisträger live zu erleben“, so Co-Wettbewerbsleiterin Lara Müller vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum.

Der Deutsche Multimediapreis fördert den aktiven, kreativen und kritischen Umgang junger Menschen mit digitalen Medien sowie mit neuen digitalen Technologien und würdigt deren innovative Arbeiten und Ideen. Der Wettbewerb ist ein wichtiges Forum junger digitaler Medienkultur in Deutschland. Hauptförderer des Wettbewerbs sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Landeshauptstadt Dresden. Veranstalter sind das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) sowie das Medienkulturzentrum Dresden. Der Ausschreibungsstart für das kommenden Wettbewerbsjahr ist für April 2023 geplant.