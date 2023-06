Dresdens OB Dirk Hilbert will Prohlis mit einer Reihe von Maßnahmen aufwerten. Doch zunächst muss darüber noch der Stadtrat entscheiden.

Dresden. Noch zu DDR-Zeiten waren die Wohnungen in Prohlis beliebt, gab es lange Wartelisten. Heute gilt der Stadtteil als Brennpunkt, ballen sich zwischen den 1976 und 1980 hochgezogenen Plattenbauschluchten die „sozialen Problemlagen“, wie es die Verwaltung formuliert. Doch das soll sich ändern. Mit dem Masterplan Prohlis 2030+ will OB Dirk Hilbert (FDP) das Viertel im Südosten voranbringen – und in den nächsten Jahren viele, viele Millionen Euro in den Stadtteil stecken.