Massive Einschränkungen für Bahnreisende in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wenn der wichtigste Knotenpunkt für Bahnreisende in Dresden dicht ist, dann drohen im Zugverkehr naturgemäß massive Einschränkungen. Genau dieses Szenario steht an diesem Freitag an. Wegen Bauarbeiten muss der Hauptbahnhof komplett gesperrt werden. Konkret muss das Stellwerk abgeschaltet werden, weshalb auch keine Züge mehr im Bahnhof fahren können.

Nichts fährt am Dresdner Hauptbahnhof: An diesem Freitag wird sich auf den Gleisen kein Rad mehr drehen. Und auch am Wochenende wird es massive Einschränkungen geben. © Quelle: dpa/Sebastian Kahnert/Archiv

Hinzu kommen Arbeiten am Wochenende auf der Strecke im Oberen Elbtal. Die Folgen: Ausfälle, längere Fahrtzeiten und Ersatzverkehr. Detaillierte Infos zu allen betroffenen Verbindungen des Nah- und Fernverkehrs finden Sie hier.

Zitat des Tages

Die fast vier Millionen Ausleihen in drei Jahren sind eine beeindruckende Zahl. Stephan Kühn Verkehrsbürgermeister in Dresden, über die bisherige Bilanz zur Nutzung der Mobi-Bikes

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Flotte und das Gebiet von Mobi Bike ist dieses Jahr deutlich gewachsen. Künftig werden an ausgewählten Stationen auch Lastenräder zur Leihe angeboten. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Mobi Bike in Dresden verleiht jetzt auch Lastenräder

Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben das Leihradnetz dieses Jahr deutlich erweitert. An zehn Stationen können nun auch Lastenräder ausgeliehen werden. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Auf diesem von der Indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO) veröffentlichten Foto hebt die indische Trägerrakete von „Chandrayaan-3" ab (Archivbild). © Quelle: Uncredited/Indian Space Research

Jubel in der Kommandozentrale: Indische Raumsonde „Chandrayaan-3″ landet auf dem Mond

Nur wenigen Nationen ist es bereits gelungen, auf dem Mond zu landen. Dazu gehört nun auch Indien – nach einem gescheiterten Versuch 2019 . Am Mittwochnachmittag ist die Raumsonde auf dem Südpol des Mondes aufgesetzt. Jetzt lesen

Termine des Tages

16 Uhr: Der Stadtrat tagt in einer Sondersitzung. Dabei soll auch eine siebte Vertrauensperson als Beisitzer für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Dresden gewählt werden.

19 Uhr: Im Jugendhilfeausschuss geht es unter anderem um den „Masterplan Prohlis 2030+“.

Wer heute wichtig wird

Die Bautzener Rock-Pop-Band Silbermond kommt heute nach Dresden. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die Bautzener Band Silbermond macht im Rahmen ihrer Tour „AUF AUF – SOMMER“ heute Abend Station im Dresdner Beatpol. Los geht es um 19.30 Uhr.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Rumer Willis © Quelle: DFree / Shutterstock.com

... ein Name, der dank eines Tippfehlers entstand

Rumer Wills, die älteste Tochter von Hollywood-Star Bruce Willis hat im April ihr erstes Kind bekommen. Die Kleine heißt Louetta. Der außergewöhnliche Name geht zurück auf einen Tippfehler in einer SMS. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN