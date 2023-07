Massive Änderungen wegen Gleisbau am Straßburger Platz

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

seit 22 Jahren rattern tagein, tagaus Straßenbahnen über die Gleise am Straßburger Platz – an einem Werktag kommen bis zu 1000 Überfahrten zusammen. Das hat seine Spuren hinterlassen. Der Zahn der Zeit nagt an den Schienen. Deshalb müssen die Dresdner Verkehrsbetriebe jetzt reagieren.

In Spitzenzeiten rollen bis zu 60 Straßenbahnen pro Stunde über die Gleiskreuzung am Straßburger Platz. Die Schienen sind inzwischen derart marode, dass sie nun ausgetauscht werden müssen. Wegen der Bauarbeiten kommt es zu massiven Einschränkungen im Linienverkehr. © Quelle: Michael Lukaszewski

Das hat in den kommenden Wochen – wen wundert‘s – massive Auswirkungen auf den Verkehr. Ab heute Abend rollen die Linien 1, 2, 4, 10, 12, und 13 nicht mehr wie gewohnt. Und auch Autofahrer müssen sich auf Veränderungen einstellen. Eine Übersicht hat DNN-Redakteur Sebastian Kositz zusammengetragen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir haben bewusst die Ferienzeit für die Arbeiten gewählt, weil dann weniger Fahrgäste und erfahrungsgemäß auch weniger Autos in der Stadt unterwegs sind. Martin Gawalek Chef des DVB-Verkehrsmanagements, über die Arbeiten am Straßburger Platz

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das alte Bootshaus am Carolasee ist abgerissen. Jetzt wird eine Interimslösung geschaffen, um neben dem Gondelbetrieb ein kleines gastronomisches Angebot zu haben. © Quelle: Catrin Steinbach

Großer Garten Dresden: Bootshaus am Carolasee abgerissen

So geht es mit dem Gondelbetrieb und Imbissangebot im Großen Garten weiter. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Ein Kind steht auf einem Spielplatz vor einem Plattenbau. © Quelle: IMAGO/Thomas Eisenhuth

Kinder und Erwachsene für mehr Einsatz im Kampf gegen Kinderarmut

Gegen Kinderarmut werde in Deutschland viel zu wenig unternommen: Dieser Meinung sind laut „Kinderreport 2023″ eine große Mehrheit der Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder hierzulande. Um das zu ändern, würden viele der Älteren bei den Steuern sogar tiefer in die Tasche greifen. Jetzt lesen

Termine des Tages

Der 6. Prohliser Theatersommer beginnt. Bis zum 18. August gibt es ein buntes Programm.

9 Uhr: Auszeichnungsveranstaltung für die besten Schülerinnen und Schüler des Dresdner Sportgymnasiums in der Messe Dresden.

10 Uhr: Übergabe der Meisterbriefe an die Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2023 der grünen Berufe in der Dresdner Dreikönigskirche.

14 Uhr: Auszeichnungsveranstaltung - Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ehrt in der Dresdner Frauenkirche die 1,0-Absolventinnen und -Absolventen der allgemeinbildenden Gymnasien, Beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen und Fachschulen mit Zusatzausbildung Fachhochschulreife.

18 Uhr: Ausstellungseröffnung „Ferne, so nah. Künstler, Künstlerinnen und ihre Reisen“. Ort: Residenzschloss, Kleiner Schlosshof, Eingang Sophienstraße, 01067 Dresden.

Was heute wichtig wird

Heute gibt es Zeugnisse – bis zum 18. August sind in Sachsen Sommerferien. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ferienstart in Sachsen: Kummertelefon am letzten Schultag, Personalsorgen über den Sommer

Heute endet in Sachsen ein besonderes Schuljahr: Nach langer Zeit hat es erstmals keine Corona-Beschränkungen gegeben. Insgesamt 511.500 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse. Gleichzeitig schließen 20.300 Oberschüler, 13.800 Abiturienten und 2800 Fachoberschüler die Schulzeit ab. In der Landeshauptstadt Dresden beginnen für mehr als 63.000 Schüler an den Schulen der Stadt die ersehnten Sommerferien.

Weil nicht jedes Kind jubeln wird, wenn es sein Zeugnis in den Händen hält, hat das Landesamt für Schule und Bildung ein Sorgentelefon geschaltet. Erfahrene Gesprächspartner sollen am letzten Schultag helfen, Ängste und Sorgen zu nehmen. Für Fragen oder bei Nöten zum Zeugnis stehen heute von 12 bis 17 Uhr Gesprächspartner des Landesamtes für Schule und Bildung unter der Durchwahl 0351 843 9447 bereit.

Für die Lehrkräfte war es ein Schuljahr, das von Lehrermangel und Stundenausfall begleitet war. Angesichts Hunderter Stellen, die bei den Ausschreibungen nicht besetzt werden konnten, hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU bereits im vergangenen August von einem „schwierigen Schuljahr“ gesprochen – die Prognose hat sich inzwischen bestätigt. Auch bei der Einstellungsrunde im Februar waren rund 300 Lehrkräfte zu wenig verpflichtet worden. Allein im ersten Halbjahr sind insgesamt 863.000 Stunden ausgefallen. Aktuell fehlen in Sachsen rund 1200 Lehrerinnen und Lehrer, um den Unterricht komplett abdecken zu können.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

In solch einem Pottwal fand Tierforscher Antonio Fernández Rodríguez das mehrere hunderttausend Dollar wertvolle Ambra. © Quelle: picture alliance / imageBROKER

... ein 400.000-Dollar-Fund im Magen eines Pottwals

Glückstreffer auf den Kanarischen Inseln: An einem Strand von La Palma hat ein Tierforscher in einem toten Pottwal neun Kilogramm Ambra entdeckt. Der seltene Stoff ist sehr wertvoll. Er wird von der Parfümindustrie für besonders teure Düfte verwendet. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

