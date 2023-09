﻿Marode Brücke in Dresden wird rund um die Uhr überwacht

Dresden. Die marode Brücke der Königsbrücker Straße über die Eisenbahngleise am Industriegelände wird jetzt dauerhaft überwacht. Das teilte Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer auf Anfrage mit. Die Stadtverwaltung hat wegen des Zustands der Brücke eine von drei Fahrspuren gesperrt. „Damit wollen wir ausschließen, dass zwei schwere Fahrzeuge gleichzeitig auf der Brücke fahren“, sagte Prüfer. Die Überwachung erfolge mittels Schallemissionsanalyse.

Frühester Baubeginn für neue Brücke 2027

Die Brücke sei weder einsturzgefährdet noch müsse damit gerechnet werden, dass der Verkehrszug wegen des schlechten Zustands nicht mehr genutzt werden könne, betonte Prüfer. Die Stadt plane einen Ersatzneubau, frühester Baubeginn sei 2027. Dabei solle der Altbau zugweise durch eine neue Brücke ersetzt werden, damit die Verbindung in den Dresdner Norden intakt bleibt.

Zu keiner Zeit war eine Nutzung nicht verantwortbar

Vorwürfe, die Stadt habe zu spät reagiert, kann Prüfer nicht nachvollziehen. Die Brücke werde wie alle anderen in der Stadt regelmäßig überwacht. „Der Zustand war zu keiner Zeit so, dass eine Nutzung nicht mehr verantwortbar gewesen wäre.“ Bei einem Bauwerk aus den 1980er Jahren, welches seine normative Nutzungsdauer noch lange nicht ausgeschöpft habe, würden zuerst alle anderen Optionen geprüft, ehe Abriss und Neubau in Frage kämen.

Freie Wähler/Freie Bürger fordern Zustandsbericht

Die Stadtratsfraktion Freie Wähler/Freie Bürger (FW/FB) fordert jetzt mit einem Antrag, dass die Stadtverwaltung einen Bericht über den Zustand aller Brückenbauwerke in Dresden vorlegt. „Brücken sind wichtige Bestandteile der kommunalen Infrastruktur und häufig genug neuralgische Punkte im Verkehrssystem. Daher ist die Pflege und die Sanierung von Brücken eine Priorität für den Haushalt“, erklärte Stadtrat Torsten Nitzsche, baupolitischer Sprecher der Fraktion. Angesichts der Informationen über verschiedene Brücken im Stadtgebiet habe die Fraktion Zweifel, ob der Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau von Bürgermeister Stephan Kühn (Grüne) diese Priorität auch sehe.

Attacke auf den Baubürgermeister

Der Stadtrat benötige für die Aufstellung des Haushalts 2025/2026 eine komplette Übersicht über den Zustand aller Brückenbauwerke, um erforderliche Mittel einplanen zu können. Nitzsche attackierte den Baubürgermeister: „Herr Kühn sollte endlich seine Arbeit machen und sich um den Erhalt der Dresdner Straßen und Brücken kümmern, statt seinen ideologischen Träumen von der autofreien Stadt nachzuhängen.“

DNN