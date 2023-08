Marina Garden: Luxuswohnungen stehen zum Verkauf

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Marina Garden: In Dresden ist das Wohnbauprojekt an der Elbe ein Reizthema, landete gar vor Gericht. Aber seit einem Eigentümerwechsel nimmt das außergewöhnliche Projekt Schritt für Schritt Gestalt an. 210 Wohnungen entstehen zwischen Leipziger Straße und der Elbe.

So soll Marina Garden nach der Fertigstellung aussehen. © Quelle: Marina Dresden GmbH/Knerer und Lang

Nun beginnt der Verkauf der ersten Räumlichkeiten. Und die dürfen ohne Frage als Luxuswohnungen bezeichnet werden. Je nach Lage werden ab 5600 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Nicht kleckern, sondern klotzen, möchte man meinen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Krise ist der Moment, an dem wir darüber nachdenken sollten, was wir brauchen und was nicht. Thomas Löser Grünen-Landtagsabgeordneter, über die Wohnungsbaukrise in Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

In Sporbitz stehen die ersten Asylcontainer. © Quelle: Sebastian Kahnert

Bis zu 96 Millionen Euro: Wie bezahlt Dresden die Flüchtlingsunterbringung?

Wachsende Flüchtlingszahlen führen zu höheren Ausgaben der Stadt Dresden. Der Stadtrat muss jetzt entscheiden, wie die Kosten gedeckt werden sollen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Zum Schuljahresstart in Sachsen am kommenden Montag beklagt die Gewerkschaft GEW massiven Lehrermangel. © Quelle: Thomas Imo/photothek.net

Neues Schuljahr in Sachsen beginnt mit massivem Lehrermangel

Mehr Schüler, zu wenig Lehrkräfte: Zum Schuljahresstart in Sachsen am kommenden Montag beklagt die Gewerkschaft GEW massiven Lehrermangel. Dem Land Sachsen fehle es an Mut zu Investitionen. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Enthüllung von „Frau W.“ - Der Dresdner Bäder GmbH ist es zusammen mit den städtischen Museen und dem Eigenbetrieb Sportstätten gelungen, ein nicht unbedeutendes Exponat aus der Stadtgeschichte wieder in die Öffentlichkeit zurückzuholen und erlebbar zu machen.

11.30 Uhr: Einweihung der Hochwasserentlastung an der Talsperre Malter

15 Uhr: Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Lommatzsch (S 32)

19 Uhr: Ausstellungseröffnung - Der Vonovia Award für Fotografie zu Gast beim Fotoforum Dresden. Vom 18. August bis 16. September 2023 zeigt die Fotoausstellung „Familienbande“ als Gruppenausstellung Werke von vier internationalen Fotografinnen und Fotografen, die familieninterne Beziehungen in den Blick nehmen. Ort: Fotoforum Dresden, Neustädter Markt 12, 01097 Dresden

20 Uhr: Konzert Peter Fox bei den Filmnächten am Elbufer (ausverkauft)

Wer heute wichtig wird

Die Schriftstellerin Herta Müller bei einer Lesung im Berliner Maxim Gorki Theater. Heute wird die Literaturnobelpreisträgerin 70 Jahre alt. © Quelle: Gerald Matzka/dpa

In ihren Werken gegen die Brutalität von Diktaturen verarbeitet Herta Müller auch eigene Erlebnisse unter dem rumänischen Ceausescu-Regime. Ihr größter Erfolg ist „Atemschaukel“ über das Schicksal von Deportierten im russischen Arbeitslager. Heute feiert die Schriftstellerin, die 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, ihren 70. Geburtstag.

Gemeinsam mit Ex-Bundespräsident Joachim Gauck macht sie sich stark für ein in Berlin geplantes Exilmuseum. „Für die 500 000 Deutschen, die vor den Nazis ins Exil fliehen mussten, um ihr Leben zu retten, gibt es keinen Erinnerungsort“, sagte Müller der Deutschen Presseagentur. Zu dieser Vertreibung habe sich Deutschland nie bekannt. „Angesichts der großen Fluchtwellen, wie wir sie heute weltweit sehen, wird das Exilmuseum sogar immer notwendiger.“

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Mitarbeiterinnen der Annaberger Backwaren GmbH buttern und zuckern die ersten Stollen der neuen Saison in der Bäckerei in Annaberg-Buchholz. Gut vier Monate vor Weihnachten ist im Erzgebirge die Stollensaison eingeläutet worden. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

... das Weihnachtsgebäck - Sachsens Stollenbäcker legen los

In reichlich vier Monaten ist Weihnachten. Das Stollenbacken in Sachsen beginnt schon jetzt – auch, weil der Einzelhandel in wenigen Wochen Weihnachtssortiment anbieten will. Und: Stollen wird teurer. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

