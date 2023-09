Marco Hartmann kehrt zu Dynamo Dresden zurück

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

im Sommer 2021 verkündete Dynamo Sport-Geschäftsführer Ralf Becker seinem langjährigen Kapitän Marco Hartmann, dass es in Dresden für ihn nicht mehr weitergeht. Dabei hätte der Leitwolf, der acht Jahre das schwarz-gelbe Trikot angehabt hatte, gerne noch eine Saison drangehängt. Stattdessen war es vorbei mit der Profikarriere. Nun aber gibt es ein Comeback.

„Travel never ends“ – die Reise endet nie, steht auf seinem Shirt. Dabei hat Marco Hartmann die Weltreise mit seiner Familie hinter sich. Nun freut er sich auf seine nächste Station – als künftiger Nachwuchsleiter von Dynamo Dresden. © Quelle: SG Dynamo Dresden

Gestern verkündeten die Verantwortlichen, dass „Harti“ zum Verein zurückkehrt. Für Punkte wird der mittlerweile 35-Jährige aber nicht mehr aktiv sorgen. Marco Hartmann wird künftig das Nachwuchsleistungszentrum leiten. Mit dem Nachwuchs hat er ja immerhin Erfahrung: Nach einem Studium auf Lehramt vor zehn Jahren absolviert er aktuell sein Referendariat an der Dresdner Sportschule. Jetzt lesen

Als ich den Anruf von Ralf (Becker, d. Red.) bekam und mir die Stelle angeboten wurde, musste ich nicht lange überlegen. Marco Hartmann künftiger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Dynamo Dresden

Die neue Boulderhalle in Radebeuel: Der Boulderdome © Quelle: Nikolaus Neidhardt

Der Boulderdome in Radebeul – eine Boulderhalle für die Region

Seit März 2023 ist der Boulderdome in Radebeul nun geöffnet. Nun, ein halbes Jahr später, ist der Betrieb voll angelaufen und bietet den Menschen in der Region ein neues Freizeitangebot. Jetzt lesen

Medaillenlieferanten im Eiskanal: Francesco Friedrich und sein Bobteam sind auch dank der Förderung des Spitzensports erfolgsverwöhnt. Ohne die teure Forschung und Weiterentwicklung des Materials sehen sie kaum noch Chancen im internationalen Wettkampf. © Quelle: Mayk Wendt

Millionenkürzung im Spitzensport? Bob-Olympiasieger Friedrich droht mit Karriereende

Der Bund will die Förderung des Spitzensports massiv kürzen. Betroffen wäre unter anderem das Leipziger Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, das nun Alarm schlägt. Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich sieht die Medaillenchancen schwinden – und droht mit seinem Karriereende. Jetzt lesen

15 Uhr bis 18 Uhr: Nachmittag der offenen Tür in der neuen Asylunterkunft ehemalige Cityherberge. Ort: Lingnerallee 3, 01067 Dresden..

16 Uhr: Jubiläumsfeier 25 Jahre Offiziersschule des Heeres in Dresden

16 Uhr: Einweihung der Sportbox im Sportpark Ostra mit Sportbürgermeister Jan Donhauser, dem Deutschen Calisthenics-Meister Thanh Nguyen und TeamDeutschland-Athlet Karl Bebendorf vom DSC 1898

18 Uhr bis 20 Uhr: BUGA Dialog II mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert, Autoren der Machbarkeitsstudie sowie lokalen Akteuren, Vereinen und Institutionen.

Der chinesische Autokonzern BYD präsentiert auf der IAA seine Elektrofahrzeuge. © Quelle: IMAGO/Stefan Zeitz

Auf der IAA zeigen erstmals mehrere chinesische Autobauer ihre E-Fahrzeuge. Heute findet dort ein Forum mit den Vorstandschefs der chinesischen Autobauer Saic, BYD, Chonquing und Nio sowie den Vorstandschefs von BMW (Oliver Zipse), Mercedes-Benz (Ola Källenius) und Volkswagen (Oliver Blume) statt.

Ob die chinesischen Autobauer in Europa Fuß fassen werden wie die Japaner in den 1970er Jahren und die Südkoreaner danach, sei offen, sagte Zipse im Vorfeld. Sie hätten aber einen Kostenvorteil und seien bei der Software sehr stark. Das Basissegment werde mit dem E-Auto vielleicht nicht mehr von europäischen Herstellern bedient werden. Aber „ein BMW fährt sich anderes als ein chinesisches Fahrzeug. So einfach ist das nicht, die Spitze dieser Industrie zu erreichen“, sagte Zipse. Die chinesischen Hersteller müssten Marken, Vertriebs- und Servicenetze aufbauen. Sie hätten das Potenzial, preislich aggressiv vorzugehen, täten das aber derzeit nicht.

Vogelschutzinsel Mellum in der Jademündung: eine pazifische Auster, die dem Wattenmeer immer mehr zu schaffen macht. © Quelle: Ingo Wagner/dpa

... invasive Arten - ein massives Problem, das Hunderte Milliarden Euro kostet

Der Japankäfer, der Felder abfrisst, die Pazifische Auster, die die Strömungen im Wattenmeer verändert, und ein neuer Pilz, der Salamander tötet: Invasive Arten richten riesige Schäden an. Ein internationaler Bericht schlägt jetzt Alarm. Jetzt lesen

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

