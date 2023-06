﻿Dresdner Schüler fliegen dank Lego-Roboter nach Sydney

Dresden. Fünf Schüler des Martin-Andersen-Nexö-Gymnasiums fliegen in wenigen Tagen für eine Woche nach Sydney. Sie haben es sich verdient. Sie bilden das Team „ManosRobots“ und haben sich beim weltweit ausgetragenen Robotik-Wettbewerb „First Lego League“ (FLL) für das Finale in Australien qualifiziert.

Dazu mussten sie sich zunächst im Regionalwettbewerb an der TU Dresden, dann beim Semifinale in Offenburg und schließlich bei D-A-CH-Finale am Dresdner Flughafen bewähren – dort traten 600 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Die Dresdner wurden sechste, und das war das Ticket für Sydney. Während sie die bisherigen Teilnahmekosten aus eigener Tasche finanzieren konnten, wird es nun teuer – insgesamt veranschlagen die Schüler rund 24 350 Euro und brauchen Sponsoren. Im Stadtbezirksbeirat (SBR) Blasewitz stellten zwei von ihnen den Wettbewerb und ihr Anliegen vor – mit Erfolg: Der SBR fördert die Reise der Robotik-Schüler des „MANOS“ aus seinem Etat mit 10 030 Euro. Am Montag geht’s los.

Gutes Teamwork gefragt

Dass der Wettbewerb „First Lego League“ heißt, kommt nicht von ungefähr. Denn eine der Aufgaben ist, aus Legosteinen einen Roboter zu bauen, der auf einer jedes Jahr neuen RobotGame-Platte, einem Spielfeld sozusagen, eine Reihe von Aufgaben lösen muss. Dazu hat er zweieinhalb Minuten Zeit. Die Roboter-Designer müssen außerdem vor einer Jury erklären, wie sie bei der Konstruktion des Roboters vorgegangen sind, welche Lösungsstrategie sie verfolgen und wie sie ihren Roboter programmieren.

Dann gibt es noch eine „Live-Challenge“, bei der die Schüler einen Roboter mit einem technischen Problem vorfinden, der eine Aufgabe erledigen soll – und die Schüler sollen in 30 Minuten eine Lösung dafür finden. Dabei geht es neben Ideen und technischem Verständnis auch um gutes Teamwork, die Zusammenarbeit in der Gruppe.

Das Manos-Team bei der Siegerehrung in Offenburg: (v.l.) Elisa, Selina, Johannes (vorn), Anton Konrad, Coach Dieter Gödel und Johannes. © Quelle: PR

Das ist der Lego-Teil des Wettbewerbs, den es seit 1999 gibt – das MANOS nimmt seit 2014 teil. Jedes Jahr gibt es aber auch ein anderes Thema, in diesem war es unter dem Titel „SuperPowered“ die Energie. Und da hatten die „ManosRobots“ offenbar die richtige Idee – sie beschäftigten sich mit „einer effizienten und ressourcenschonenden Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien – und das kam bei den Juroren gut an“, erzählt Johannes Kröcher (Klasse 11), einer der sechs Schüler, die die „ManosRobots“ sind: Konrad, Selina und Elisa (Klasse 6), Johannes aus der Klasse 7, Johannes aus der 11. und Anton (Klasse 12). In der Robotik AG der Schule haben sie zusammengefunden.

2019 gewann das Dresdner Team sogar

Ihr Ansatz war, den Ladezyklus von Alltagsgeräten mit solchen Batterien so zu steuern, dass die Lebensdauer der Akkus verlängert, Verschleiß minimiert und damit auch Rohstoffe gespart werden. Ein Thema am Nerv der Zeit, das gerade viele beschäftigt. Dafür entwickelten die sechs Robotik-Tüftler auch den Prototyp eine Ladegeräts und bauten schließlich sogar den „SmartCharger“, der auf Basis einer WLAN-Steckdose den Ladezyklus steuert und mit dem Smartphone über den Akkustand kommuniziert. Das beeindruckte die Juroren ganz offensichtlich. Nun wollen die „ManosRobots“ zu fünft – einer kann nicht mitfahren – und in Begleitung von zwei Betreuern „Deutschland, Sachsen, Dresden, unser Gymnasium und unsere Sponsoren würdig und sichtbar bei den ,Asia Pacific Open’ in Australien vertreten“, sagt Johannes.

Sie treten damit in die Fußstapfen der „SAP Rockets“ – so hieß das Team der Manos-Robotiker, das sich 2019 für das Finale in Sydney qualifizierte und – gewann. Die „ManosRobots“ müssen dort Ende Juni gegen rund 50 Teams aus aller Welt antreten.

www.manos-dresden.de

