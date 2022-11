﻿Dresden-Blasewitz: Bauarbeiter stürzt von Dach und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall in Dresden-Blasewitz wurde ein Mann schwer verletzt. Der Bauarbeiter stürzte am Dienstagvormittag vom Dach eines Hauses.

Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geliefert werden.

Dresden. Von Halk

Er wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Karcherallee. Die Polizei und die Landesdirektion ermitteln.

Am Dienstag kam es gegen 8.55 Uhr an der Karcherallee in Dresen-Blasewitz zu einem Arbeitsunfall. Ein Arbeiter stürzte vom Dach eines Wohnhauses auf ein Baugerüst. Die Berufsfeuerwehr der Wachen Striesen und Löbtau retteten den Mann mit einer Drehleiter.