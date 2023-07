Dresden-Strehlen: Mann schlägt unvermittelt Frau, Zeugen gesucht

Dresden. Am Sonntagmorgen ist eine Frau in Dresden-Strehlen Opfer eines Angriffs geworden. Sie befand sich gegen 9.50 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 9. Zwischen den Haltestellen „Zoo“ und „S-Bahnhof Strehlen“ stieg ein ungepflegt wirkender Mann hinzu und nahm im hinteren Teil der nach Prohlis fahrenden Bahn Platz.

An der Haltestelle „Hugo-Bürkner-Straße“ versuchte er auszusteigen. Dabei stieß er gegen einen leeren Kinderwagen und stieß diesen fast um. Die Besitzerin sprach den Mann daraufhin an. Unvermittelt schlug dieser die Frau und verletzte sie leicht. Ein Pärchen kam der Frau zu Hilfe und drängte den Mann aus der Bahn.

Der Mann war etwa 1,7 Meter groß, circa 50 Jahre alt und trug kurz geschorene Haare. Er war von fülliger Gestalt, trug eine Brille und hatte Bartstoppeln. Er trug ein graues Shirt und eine beigefarbene kurze Hose. Dazu hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise: 0351 483 22 33

DNN