In der Nacht zum Sonntag hat ein Mann einen anderen rassistisch beleidigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Beteiligten machen können.

Dresden. In Dresden-Altstadt hat sich in der Nacht zum Sonntag ein rassistischer Vorfall ereignet. Gegen 1 Uhr hat ein unbekannter Mann in der Straßenbahn der Linie 4 einen anderen rassistisch beleidigt und verbotene Parolen skandiert. Zwischen den Haltestellen „Postplatz“ und „Straßburger Platz“ wurde er mehrfach auffällig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann war zwischen 30 und 50 Jahre alt, hellhäutig und trug eine Glatze. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover und einer kurzen, karierten Hose. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und den beiden Beteiligten machen können. Hinweise:(0351) 483 22 33

Von SP