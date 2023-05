Mann nach Geldabheben in Dresden-Neustadt beraubt

Dresden. Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr haben zwei Männer einem anderen das Portemonnaie geraubt. Wie die Polizei mitteilte, hatte das 44-jährige Opfer Geld an einem Bankautomaten an der Alaunstraße abgehoben. Kurz darauf griffen vier Unbekannte den Mann an, schlugen ihn und raubten Geldbörse und -karten. Polizeibeamte konnten zwei Tatverdächtige ausfindig machen und vorläufig festnehmen, einen 22 Jahre alten Syrer und einen 19-jährigen Libanesen.

In der Nacht zuvor hatte eine Gruppe von sechs oder sieben Personen versucht, einem 43 Jahre alten Mann am Amalie-Dietrich-Platz das Mobiltelefon und die Geldbörse zu rauben. Die Angreifer attackierten ihr Opfer, doch der Mann konnte samt seiner Wertsachen flüchten.