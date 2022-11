﻿Mann zeigt Hitlergruß in Dresdner Straßenbahn

In der Nacht zu Montag hat ein Mann in Dresden-Johannstadt den verbotenen Gruß gezeigt und rassistische Parolen skandiert. Nun ermittelt der Staatschutz.

Dresden. Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Montag den Hitlergruß in einer Straßenbahn der Linie 4 gezeigt. Er ist an der Haltestelle Straßburger Platz in die Straßenbahn zugestiegen und Richtung Laubegast gefahren. Neben dem verbotenen Gruß skandierte der Mann außerdem rassistische Parolen.

Laut Angaben der Polizei ermittelt der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von lp