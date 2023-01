Mann bei Auseinandersetzung verletzt – Zeugen gesucht

In der Silvesternacht wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung an der Leipziger Straße leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Auseinandersetzung fand in der Silvesternacht an der Haltestelle Mickten statt. (Symbolbild)

Dresden. Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, bei der in der Nacht zu Silvester an der Leipziger Straße gegen 3 Uhr morgens ein Mann leicht verletzt wurde.Ein 32-jähriger und ein 54-jähriger Mann waren an der Haltestelle Mickten aneinander geraten, wobei der 32-Jährige Verletzungen erlitt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

Von lp