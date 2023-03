Dresden-Albertstadt: Mann unter Drogeneinfluss bleibt auf Hebebühne stecken

Kurioses ereignete sich am Montagabend in Dresden-Albertstadt. Ein Mann hatte versucht, Baumarbeiten mit einer Hebebühne zu erledigen. Dabei lief einiges schief.

Dresden. In Dresden-Albertstadt hat ein Mann am Montagabend für Staunen gesorgt. Gegen 19.10 Uhr wurden Beamte in die Magazinstraße gerufen. Jemand hatte eine Hubbühne verkehrsbehindernd errichtet. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie einen mangelhaft abgesicherten Laster mit montierter Hebebühne vorfanden – und einen Mann, der in luftiger Höhe im Korb feststeckte.

Die Feuerwehr holte den 44-Jährigen aus dem Korb und sicherte die Bühne, welche inzwischen schräg stand. Offenbar hatte der Mann versucht, abends ein paar Baumarbeiten zu erledigen. Jedoch ohne Genehmigung. Außerdem reagierte ein Drogentest auf Cannabis und Amphetamine positiv.

Die Baumarbeiten wurden eingestellt und die Anzeigen gegen den leicht unterkühlten Mann gefertigt.