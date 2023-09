Mann in Dresden-Seevorstadt schlägt mit Stühlen ﻿auf Passanten ein

Dresden. Kuriose Szenen haben sich am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr in Dresden-Seevorstadt abgespielt. Ein 21-jähriger Mann attackierte vorbeilaufende Passanten am Wiener Platz mit zwei Plastikstühlen. Diese hatte er aus einem Café entwendet.

Alarmierte Polizisten stoppten den Mann. Der Somalier stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise:0351 483 22 33

DNN