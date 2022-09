Dresden. Am frühen Sonntagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, wurde ein Mann an der Tiergartenstraße in Dresden-Seevorstadt schwer verletzt. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er an der Haltestelle „Zoo“ mit einem anderen Mann in Streit. Die anschließende Auseinandersetzung endete für das Opfer mit einer schweren Verletzung, der unbekannte Täter entfernte sich vom Ort des Geschehens.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere wenn sie Angaben zum Geschehen oder dem Unbekannten machen können. Hinweise:(0351) 483 22 33

