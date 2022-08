Dresden. In Dresden-Johannstadt kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall. Ein alkoholisierter Autofahrer war gegen 11.15 Uhr auf der Lipsiusstraße in Richtung Stresemannplatz unterwegs. Da die Straße gesperrt war, fuhr der 69-Jährige rückwärts und stieß gegen ein anderes Fahrzeug. Anschließend fuhr er wieder in Richtung Stresemannplatz und hielt an. Dort wurde er vom Fahrer des anderen Wagens bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein des 69-jährigen Fahrers sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2 500 Euro.

Von SP