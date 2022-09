Mann aus Afghanistan beleidigt und geschlagen – Zeugen gesucht

Ein 42-Jähriger hat in Dresden-Zschertnitz einen Mann aus Afghanistan rassistisch beleidigt und geprügelt. Die Polizei sucht Zeugen dieser Auseinandersetzung.

Dresden. Die Polizei sucht Zeugen für eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Michelangelostraße in Dresden-Zschertnitz. Am Freitag gegen 17.30 Uhr hat dort ein Deutscher einen Mann aus Afghanistan rassistisch beleidigt und geschlagen. Der 42-Jährige hatte den 30 Jahre alten Mann zunächst aufgefordert, Deutsch zu sprechen. Anschließend beleidigte der Ältere den Jüngeren mehrfach und schlug auf ihn ein. Der Afghane erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. Nun ermitteln die Beamten unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 42-Jährigen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit beobachtet haben und genauere Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

