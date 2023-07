Mann am Dresdner Hauptbahnhof ausgeraubt

Dresden. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag einen 26-Jährigen in Dresden überfallen. Das Opfer wartete kurz vor 2 Uhr an der Haltestelle „Hauptbahnhof“ an der Strehlener Straße, als es von dem Unbekannten angesprochen wurde.

Der Kriminelle verlangte Geld und drohte mit Gewalt. Anschließend durchsuchte er die Sachen des 26-Jährigen und raubte eine Musikbox, Kleingeld und eine Geldkarte im Gesamtwert von etwa 210 Euro. Der Räuber entfernte sich in Richtung Bayrische Straße.

DNN