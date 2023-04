﻿Demos und Veranstaltungen in Dresden: Der turbulente Start in den Mai

Dresden. Die Landeshauptstadt kommt in den ersten zwei Maiwochen kaum zur Ruhe. Großveranstaltungen und politische Versammlungen kommen Schlag auf Schlag. Ein Überblick, was Dresdens Bürger zu erwarten haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Mai – Gewerkschaften, Parteien, Dampfer und der abendliche „Spaziergang“

Der Tag der Arbeit ist traditionell ein mit Spannung erwartetes Datum, besonders für Gewerkschaftler und politische Gruppen aus dem linken Lager. Da der Feiertag in diesem Jahr auf einen Montag fällt, sind auch die für Dresden typischen sogenannten Spaziergänge an diesem Tag auf den Straßen. Eine Übersicht:

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) läutet den politischen 1. Mai in diesem Jahr ein. Der DGB Dresden-Oberes Elbtal erwartet etwa 100 Personen bei der Versammlung unter dem Motto „Ungebrochen Solidarisch” um 10 Uhr auf der Augustusbrücke. Der Ortsverband der DGB möchte seine Forderung ”Sachsen muss Tarifland werden” unübersehbar präsentieren. Weitere Versammlungen der Gewerkschafter beginnen 11 Uhr am Schützenplatz und 13 Uhr  an den Elbwiesen in Pirna.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Flottenparade startet ebenfalls gegen 10 Uhr am Terrassenufer. Zum Auftakt der Hauptsaison fahren alle Schiffe der Weißen Flotte entlang der Elbschlösser bis nach Pillnitz und wenden dort. Gegen 13.30 Uhr kehren die neun Dampfer sowie die Motorenschiffe „Gräfin Cosel“ und „August der Starke“ wieder in die Altstadt zurück.

Aufnahme der Flottenparade 2021 in der Dresdner Altstadt. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Der SPD-Ortsverein Dresden-Plauen feiert am selben Datum den Familientag am Fichteturm. Die Genossen rechnen mit bis zu 500 Gästen rund um den Spielplatz an der Großmannstraße. Die Feier läuft laut den Organisatoren von 10 bis 18 Uhr.

Die Linke Dresden organisiert eine Kundgebung im Alaunpark. Los geht es 11 Uhr, eigenen Angaben zufolge erwartet man bis zu 800 Teilnehmer in der äußeren Neustadt zu einer ”bunten, politischen und familienfreundlichen Versammlung”. Bis 16 Uhr soll es ein Bühnenprogramm für Jung und Alt geben.

Die AfD Dresden organisiert ebenfalls eine Versammlung in der Dresdner Innenstadt. Zwischen 12 und 17 Uhr soll ein “Frühlings- und Familienfest” auf dem Schlossplatz stattfinden, teilt der Kreisverband auf seiner Internetseite mit.

Die „Spaziergänger“ werden auch am ersten Montag im Mai unterwegs sein. Die Route der beinahe wöchentlich stattfindenden Versammlung beginnt am Abend an der Torwirtschaft am Großen Garten und verläuft durch die Dresdner Innenstadt. Mehrere Hundert Menschen nehmen typischerweise am “Spaziergang” teil, der 19 Uhr startet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Dresdner Verkehrsbetriebe planen trotz des Trubels in der Stadt keine Umleitungen. „Sollte es aufgrund der Aufzüge operativ notwendig sein, leiten die Disponenten in unserer Leitstelle die Fahrzeuge kurzfristig um“, hieß es auf Anfrage von der DVB. Dafür werde man am 1. Mai mehr Personal für die Dispatcherwagen und die Leitstelle einplanen.

6. Mai Global Marijuana March

Während die Bundesregierung noch am geplanten Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis arbeitet, fordern am 6. Mai Hunderte Menschen “Legalisieren statt inhaftieren” in ganz Deutschland. Denn unter diesem Motto werden am Sonnabend in vielen Großstädten die sogenannten Marihuana-Märsche stattfinden, darunter auch Dresden.

Teilnehmer des Global Marijuana March laufen entlang der Wilsdruffer Straße. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Hier beginnt die Demonstration um 14 Uhr am Postplatz. Von dort aus laufen die Teilnehmer der Versammlung in Richtung Neustadt, die genaue Route ist noch nicht veröffentlicht. Die Organisatoren rechnen mit etwa 350 Teilnehmern.

7. Mai Fahrraddemo des ADFC Dresden

Der Dresdner Ableger des Fahrradclubs ruft am ersten Sonntag im Mai zur Raddemonstration „Kidical Mass“ auf. Das Kofferwort aus Kids und Critical Mass, einer regelmäßig stattfindenden Versammlung von Radfahrern in Dresden, beginnt um 15 Uhr am Goldenen Reiter. „Radwege und Straßen sind erst dann gut, wenn sie sicher für Kinder sind“, so die Veranstalter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits im September 2020 rief der ADFC Eltern und Kinder zur Demofahrt auf. © Quelle: Jürgen Ilchmann

Bis 17 Uhr fahren die Radler durch die Stadt, mit Verkehrseinschränkungen für Autofahrer ist zu rechnen. Endpunkt für die erwarteten 500 Teilnehmer wird voraussichtlich wieder der Neustädter Markt sein.

11. Mai – Stadtratssitzung mit Protest

Am 11. Mai stimmt der Stadtrat über die neun geplanten Containerunterkünfte für Asylbewerber ab. Rund um das Rathaus ist an diesem Tag mit einigem Trubel zu rechnen. Die AfD-Fraktion im Stadtrat wird voraussichtlich mit Nein stimmen, passend dazu zeigte die AfD Dresden die Versammlung “Nein zu den Container-Asylunterkünften” an. Mit 200 Teilnehmern rechnet die Partei.

Auch die rechtsextremen “Freien Sachsen” kündigten an, am Tag der Sitzung in Dresden unterwegs zu sein. Man wolle dem Stadtrat “auf die Finger schauen”. Versammlungsleiter wird voraussichtlich wieder Max Schreiber sein. Er leitet bereits seit Herbst des vergangenen Jahres Versammlungen im Dresdner Südosten, auf denen gegen Asylsuchende gehetzt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über diese neun Standorte stimmt der Stadtrat am 11. Mai ab. © Quelle: Grafik: Eylert

Bei Demonstrationen im April kündigte Schreiber bereits an, man wolle gegen 16 Uhr am Rathaus sein, um die Abstimmung live zu verfolgen. Zuvor soll es einen Autokorso vom Stadtteil Sporbitz in die Innenstadt geben. Die “Freien Sachsen” rechnen mit 600 Teilnehmern.

Es wird auch Gegenprotest gegen die Versammlungen am Rathaus geben. Dazu rief beispielsweise die Dresdner Initiative “Haltung zeigen” auf und zeigte ebenfalls eine Versammlung am 11. Mai an. Hier rechnen die Organisatoren mit rund 150 Teilnehmern.

13. Mai – Tolerade

Am 13. Mai findet die Tolerade in Dresden statt. Die Veranstaltung des Vereins Tolerave ist eine Mischung aus Tanzparade und politischer Demonstration. Tolerave möchte mit der Parade Akteure der Dresdner Musik- und Kulturszene vereinen und gemeinsam für “Solidarität, Offenheit und Toleranz“ auf die Straße gehen, so die Organisatoren. Für die 8. Ausgabe der Tanzdemo in Dresden erwarten die Veranstalter etwa 2000 Teilnehmer.

Aufnahme von der Tolerade 2022. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die bunte Parade startet um 14 Uhr am Bahnhof Neustadt. Von dort aus geht es über eine der Elbbrücken in die Altstadt, Endpunkt der Tanzdemo ist traditionell das Industriegelände im Dresdner Norden, doch die genaue Route ist noch nicht veröffentlicht.

14. Mai – Dixieland-Auftakt

Den Abschluss der zweiten Maiwoche ist gleichzeitig der Beginn des Dixieland-Festivals. Zum 51. Mal findet die Jazz-Festwoche in Dresden statt.

Die zweite Maiwoche endet mit dem Auftakt des Dixiland-Festivals Dresden. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Die Eröffnungsveranstaltung startet um 10 Uhr im Zoo Dresden, ab 12 wird am Konzertplatz Weißer Hirsch und an der Hofewiese in der Dresdner Heide weitergefeiert.