﻿Mastercard schafft Maestro ab – Was kommt nun auf die EC-Karte?

Dresden. Ihre Bank hat Ihnen ungefragt die Girocard gegen eine Visa- oder Master-Debitkarte getauscht, und nun können Sie beim Autoschrauber um die Ecke nicht mehr bargeldlos bezahlen? Und auch nicht in Parkhäusern, Apotheken oder bei Behörden?

Das trifft auch in Dresden vor allem Kunden, die ihr Girokonto bei einer Direktbank wie ING, DKB, Comdirect, bei kleineren Privatkunden-Banken oder bei deutschen Ablegern einer Auslandsbank wie Santander bzw. Targobank haben.

Mastercard stellt bis 2027 Maestro-Funktion ein

„Schuld“ ist der US-Bezahlriese Mastercard, der im Herbst 2021 entschieden hatte, seine Maestro-Funktion einzustellen. Die erlaubt es Nutzern der rein deutschen Girocard bislang, auch im Ausland Geld zu ziehen und dort an den Ladenkassen zu bezahlen.

Gut vorstellbar, dass der US-Anbieter mit der Aktion seine eigenen Debit- und Kreditkarten vermehrt in den deutschen Markt drücken will. Ab 1. Juli 2023 jedenfalls dürfen die meisten Banken neue Girocards mit Maestro-Funktion nicht mehr ausgeben. Bei Karten, die im Umlauf sind, bleibt die Funktion in der Regel bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit und spätestens bis 2027 erhalten.

Auslands- und Privatbanken wenden sich von Girocard ab

Anders handhaben es viele der aufgezählten Direktbanken oder Auslandsbanken. Die nehmen die Mastercard-Entscheidung zum Anlass, die Girocard (früher EC-Karte) durch Debitkarten der Global-Player Master oder Visa zu ersetzen. Wer bei diesen Banken die bislang kostenfreie Girocard weiter nutzen will, muss nun in der Regel dafür bezahlen. Bei Santander zum Beispiel 12 Euro im Jahr.

Reine Girocard für einige Kartenlesegeräte untauglich

Doch eine reine Girocard ist selbst in Deutschland nicht ohne Tücken. Denn zum Beispiel das oft verwendete Kartenlesegerät von SumUp ist nicht an das deutsche Girocard-System angeschlossen. Es kann Zahlungen nur über die Infrastruktur der US-Finanzdienstleister abwickeln.

Für Händler ist die Girocard am kostengünstigsten

Bei großen Händlern wie Supermärkten, Kaufhäusern oder Ketten ist das Bezahlen egal mit welcher Karte meistens kein Problem. Doch kleinere Händler scheuen oft die Umrüstung auf Lesegeräte für die großen US-Kartenfirmen. Nicht nur wegen der Anschaffungskosten und des etwas verspäteten Geldtransfers, sondern weil Master und Visa ihnen über hohe Systemgebühren mehr vom Umsatz abknöpfen. Statt bisher rund 0,2 bis 0,3 Prozent bei der Girocard liegt der Abschlag (Disagio) dann bei 0,89 bis 3 Prozent.

Girocard – eine deutsche Insellösung Die Girocard (EC Karte) ist das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland. Sie ist eine deutsche Erfindung, ihr Einsatz via Pin oder Lastschrift kostet den Händler 0,2 bis 0,3 Prozent vom gezahlten Betrag. Zum Vergleich: Bei Nutzung von Visa- oder Mastercard werden 1 bis 3 Prozent fällig. Die Girocard ist ein Zahlungssystem der deutschen Banken und Sparkassen. Hervorgegangen ist es Ende der 1960er Jahre aus den Eurocheques und der Eurocheque-Karte (EC-Karte oder Scheckkarte genannt). EC stand später für „Electronic Cash“. Seit 1979 kann man mit der EC-Karte Geld am Automaten abheben, seit 1990 mit Karte und PIN im Laden bezahlen. 2007 wurde aus der EC-Karte die Girocard. Als deutsche Insellösung funktioniert die Girocard nur in Deutschland. Um Kunden im Ausland nicht im Regen stehen zu lassen, haben sich die deutschen Geldhäuser Partnerunternehmen wie Visa (V-Pay) oder Mastercard (Maestro) gesucht und den zweiten Bezahlweg auf den Girocards installiert. Oliver Hommel zufolge, Chef der Euro Kartensysteme GmbH, die für deutsche Geldhäuser den kartengestützten Zahlungsverkehr über die Girocard promoted, sind derzeit noch über 100 Millionen der Karten im Umlauf. Er sieht deren Zukunft keineswegs in Gefahr, da Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Deutsche Bank und Commerzbank die Girocard weiter als Hauptkarte ausgeben. Doch die Konkurrenz der großen Kartenfirmen wächst. Reine Visa-Debitkarten (anders als bei Kreditkarten wird hier direkt auf die Konten durchgegriffen) zum Beispiel gibt es in Deutschland seit 2018, allein von Ende 2020 bis Frühjahr 2023 hat sich ihre Zahl auf rund 15 Millionen verdreifacht. Nun wird es den nächsten Sprung geben. Zumal absehbar scheint, dass Visa dem Beispiel von Mastercard folgt und über kurz oder lang auch sein V-Pay einstellt.

Allerdings, das glaubt Ulrich Binnebößel, Zahlungsverkehrsexperte beim Handelsverband Deutschland, ist auch hier die Umrüstung eher eine Frage der Zeit, wenn Dienstleister und Händler ihre Kunden behalten wollen.

Ein Schild weist klar darauf hin: Dieser Pizza-Imbiss am Albertplatz gehört zu jenen kleinen Geschäften in Dresden, die beim Bezahlen nur EC-Karte und Bargeld akzeptieren. © Quelle: bast

Branche sucht sich neue Partner

Als Alternative geben die meisten deutschen Banken und Sparkassen nun Stück für Stück Girocards mit Mastercard und Visa als Zusatzfunktion aus – im Branchensprech nennt sich das „Co-Badge“. Das bringt Nutzern durchaus Vorteile, denn neben dem Bezahlen im Ausland ermöglichen diese Funktionen auch Onlinezahlungen. Sie lassen sich wie Kreditkarten für die meisten Einkäufe im Netz nutzen, nur wird das Geld sofort vom Konto abgebucht.

Sparkasse Dresden hat jetzt Visa als Partner

Wer als Kunde der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (OSD), deren neuer Partner Visa ist, seine neue Co-Badge-Girocard in der Smartphone-Wallet auf dem iPhone hinterlegt hat, kann nun auch im Ausland Apple-Pay nutzen. Das gíng bislang weder mit Maestro noch mit V-Pay, dem Bezahlsystem von Visa.

Sparkasse Dresden will Umtausch bis Ende 2026 geschafft haben

Gegenwärtig prüfen OSD-Mitarbeiter die neue Karte auf Herz und Nieren, bevor sie im großen Stil an Kunden geht, teilt der stellvertretende Unternehmenssprecher Marcus Herrmann auf Anfrage mit. Im Spätsommer gehen die ersten neuen Sparkassen-Cards dann an die Kunden, zunächst, so Herrmann, 125 000 im regulären Kartentausch. Perspektivisch haben alle 600 000 OSD-Kunden bis Ende 2026 die neue Karte im Portemonnaie oder Smartphone.

Beim Schrauber um die Ecke wird die neue Sparkassen-Card problemfrei funktionieren, denn dort wird zuerst die Girocard-Bezahlfunktion angesprochen.

Commerzbank noch ohne Entscheidung über Co-Badge-Partner

Die Commerzbank halte „grundsätzlich an der Girocard fest“, erklärt auf DNN-Anfrage Sabine Ostrowicki, Pressesprecherin Region Nord/Ost. „Und wir werden die Girocard auch ab Sommer 2023 unseren Kunden weiterhin anbieten. Die Maestro-Funktion bleibt bis zum Ablauf der Karte bestehen.“

Girocards der Volksbank Dresden-Bautzen ohnehin mit V-Pay

Die Volksbank Dresden-Bautzen eG ist von der Einstellung der Maestro-Funktion nicht betroffen – ihre Girokarten sind mit V-Pay ausgestattet. „Ein Kartentausch ist daher nicht nötig“, erklärte Pressesprecher Thomas Lohse auf DNN-Anfrage.

Deutsche Bank bietet Girocard mit Mastercard-Debit an

Die Deutsche Bank bietet ihren Kunden bereits seit 2016 auch die Deutsche Bank Card Plus (Mastercard Debit) an, erklärt gegenüber DNN Christian Hotz, Mediensprecher der Deutschen Bank AG. Wie bei der Ostsächsischen Sparkasse bietet die Karte auch das Bezahlen im Girocard-Verfahren an. Auch Hotz verweist darauf, dass Girocards mit Maestro-Funktion bis zum Ablauf der Gültigkeit funktionieren werden.

Die Postbank, die seit 2015 vollständig zur Deutschen Bank gehört, hatte wie die Volksbanken zur Girocard auf die V-Pay-Funktion statt auf Maestro gesetzt – diese Karten gelten also ebenso weiter.

