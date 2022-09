Dresden. „Was hat das denn jetzt damit zu tun“, fragte eine Zeugin im Prozess gegen Kai I., der wegen Körperverletzung vor dem Dresdner Amtsgericht steht. Eine berechtigte Frage. Man erging sich in Schuldzuweisungen, so dass der Grund für die Verhandlung, die Schmerzen eines kleines Mädchens und ihre Odyssee durch mehrere Krankenhäuser fast zur Nebensache wurde.

Die Kleine lag mit Verbrennungen dritten Grades am Po und einer Superinfektion der Wunden einen Monat lang in der Klinik und musste mehrmals operiert werden. Die Staatsanwaltschaft gibt dem 32-Jährigen die Schuld.

Aus Feigheit keine Angaben zu Verletzungen gemacht

Der habe die zweieinhalb Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin in der Küche auf das zwar abgeschaltete aber noch heiße Cerankochfeld gesetzt. Die Kleine weinte und hatte Blasen am Po. Man fuhr in die Notaufnahme, aber Kai I. verschwieg allen die Ursache für die Wunden: Er wisse nicht was passiert sei, das Kind habe Durchfall gehabt, vielleicht sei es davon.

Die Ärzte fragten nach, bekamen aber keine konkrete Antwort. „Aufgabe der Ärzte ist es zu behandeln, nicht rauszufinden, was passiert ist“, befand die Kindsmutter, die selbst Krankenschwester ist.

Kleines Mädchen falsch behandelt

So wurde das Mädchen falsch behandelt, bekam eine Salbe, die das Verletzungsbild dramatisch verschlechterte. Das fiel dem Kindsvater auf, als er seine Tochter bei sich hatte. Er fuhr mit ihr ins Krankenhaus, die Ärzte konnten nicht helfen, überwiesen das Mädchen in die Uniklinik. Erst zehn Tage später erzählte Kai I., was wirklich passiert war.

Schuld sind alle anderen

Er habe sie nicht auf das Kochfeld, sondern daneben gesetzt und sie sei allein rüber gerutscht, sagte er im Gericht. Warum hat er das nicht den Ärzten erzählt? Aus Angst vor der Schwiegermutter und dem Kindsvater, die ihn nicht mochten, erklärte er. Die Kindsmutter hat ihn nie gefragt, woher die Wunden kamen. „Warum sollte ich?“ Für sie sind die Ärzte schuld und vor allem ihre Mutter, die Anzeige gegen Kai I. erstattete. „Auffallend ist, dass sie und ihr Mann die ganze Zeit erzählen, was die anderen falsch gemacht haben, aber nicht, was Sie falsch gemacht haben“, fand die Staatsanwältin. Mit der spricht der Angeklagte übrigens nicht. Er will auch ihre Fragen nicht beantworten, weil er sie nicht mag. Der Prozess wird fortgesetzt.