﻿Mackenroth: Prozess um Lina E. ein „Musterbeispiel funktionierender Justiz“

Dresden. „Nichts rechtfertigt Gewalt oder schweren Straftaten, nicht einmal ganz oder teilweise achtenswerte Motive wie die Bekämpfung des Rechtsextremismus“ – auf diesen einfachen und eigentlich selbstverständlichen Nenner lässt sich das deutliche Urteil des Oberlandesgerichts Dresden im Verfahren gegen Lina E. und ihre Mittäter aus dem Milieu linksextremistischer Gewalttäter verkürzen. Lohnt diese Erkenntnis das lange, aufwendige, teure, öffentlichkeitswirksame Verfahren?

Musterbeispiel funktionierender Strafjustiz

Ohne Zweifel, jeder der 98 Verhandlungstage war ein Musterbeispiel einer ruhig und gelassen agierenden, funktionierenden Strafjustiz. Blieben schwere Straftaten ohne angemessene Antwort, ginge das Vertrauen in den Rechtsstaat und sein Instrumentarium schnell verloren. Nur: Der Gruppe dieser Täter aus der gewaltbereiten Extremismusecke fehlt allerdings jedes Vertrauen in den Rechtsstaat – und wo nichts da ist, kann nichts verloren gehen.

Für mich stellt sich damit die Frage: Wem nützt das Urteil? Wer sich in den „ideologischen Schrebergarten eingegraben“ (so der Senatsvorsitzende in der Urteilsbegründung) hat, ist nicht mehr zugänglich für gesamtgesellschaftliche Argumente. Die „Schweinejustiz“ und den verhassten „Repressionsstaat“ werden diese Menschen weiter bekämpfen, wahrscheinlich sogar mit Gewalt. Dennoch entfaltet der Richterspruch zweifellos zunächst eine mehr als deutliche Warnfunktion – wir sehen nicht weg, wir bekommen euch alle, haltet euch an die Spielregeln, ansonsten müsst ihr für euch persönlich höchst unangenehme Konsequenzen tragen.

Strafmaß „gut vertretbar“

Und ist das verhängte Strafmaß gerecht? Manchen ist jedes Urteil zu milde, die „Kuscheljustiz“ als Zeichen für gesamtgesellschaftlichen Niedergang. Aber seriös beurteilen kann nur der den Urteilsspruch, der die Verhandlung von Anfang bis Ende verfolgt und die Urteilsbegründung insgesamt einer kritischen Betrachtung unterziehen konnte. Nach dem, was ich in den Medien und am Rande des Verfahrens verfolgt habe, ist das Ergebnis zumindest gut vertretbar und stellt eine angemessene Reaktion dar auf die vielen menschenverachtenden, schweren Gewaltstraftaten dieser linksextremistischen kriminellen Vereinigung.

Entlassung von Lina E. wenig überraschend

Und was ist mit der einige Stunden später bekannt gewordenen Entscheidung zur Aussetzung der Untersuchungshaft, zur Entlassung von Lina E. aus der Justizvollzugsanstalt, die sie am Abend des Urteils unter dem triumphierenden Beifall ihrer Unterstützer als freier Mensch verlassen durfte? Die nahezu einheitliche öffentliche Reaktion: Eine große Überraschung, die überwiegend kritisch gesehen wird: „Der Rechtsstaat macht sich zum Affen“ – titelt der Boulevard. Ich gestehe: Auch mich hat diese Entscheidung überrascht – aber weniger inhaltlich, eher vom zeitlichen Ablauf: Das vom Senat ausgesprochene Strafmaß erreichte am Vormittag die Öffentlichkeit und beherrschte die Schlagzeilen, die Entlassung von Lina E. wurde erst einige Stunden später, am Ende der ausführlichen, genauen und mehrstündigen mündlichen Urteilsbegründung am frühen Abend bekannt und schon deshalb in nachgereichten Schlagzeilen als Überraschung betitelt. Diese zeitliche Abfolge ist im Strafprozess die Regel und nicht ungewöhnlich: Gerichtliche Beschlüsse zu Nebenentscheidungen – und dazu gehören Entscheidungen über Auflagen, Bewährungszeiten und eben auch die Fortdauer der Untersuchungshaft – werden durchweg erst am Ende der Sitzung verkündet.

Auch Aussetzung der U-Haft vertretbar

In der Sache spricht vieles für die Entscheidung des Gerichts zur Beendigung der Untersuchungshaft: Lina E. zeigte offenbar eine außergewöhnliche, überdurchschnittliche Haftempfindlichkeit. Das allein würde mir nicht reichen, aber sie soll darüber hinaus krank sein. Vor allem aber hat Lina E. – wenn das Urteil denn rechtskräftig wird – rund die Hälfte ihrer Strafe von über fünf Jahren durch die nach dem Gesetz zwingende Anrechnung ihrer zweieinhalbjährigen Untersuchungshaft bereits jetzt verbüßt. Eine Entlassung nach Verbüßung der Hälfte der Strafe ist nach dem Gesetz gerade bei Ersttätern nicht selten, Lina E. hätte diese Möglichkeit eines sogenannten Halbstrafengesuchs nicht, denn bis zur eventuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes über eine mögliche Revision dürften mindestens weitere sechs Monate vergehen. Dauerte die Untersuchungshaft so lange fort, würde jedes Verfassungsgericht bei der Frage, ob die Fortdauer der Untersuchungshaft noch im angemessenen Verhältnis zur Strafverbüßung steht, sehr nachdenklich werden und vermutlich die Entlassung der Gefangenen anordnen.

Geert Mackenroth (CDU) ist derzeit Landtagsabgeordneter und sächsischer Ausländerbeauftragter. © Quelle: Matthias Rietschel

Und damit bin ich bei einer letzten, bisher eher weniger beleuchteten Wirkung der OLG-Entscheidung zur Freilassung der Haupttäterin: Extremisten und Gewalttäter feiern, sehen in der Aussetzung der Untersuchungshaft ein Einknicken der Justiz vor ihrem und dem Druck der Straße. Wer das ernsthaft glaubt, liegt deutlich falsch – es gehört zum ethischen Grundrüstzeug jedes verantwortungsbewussten und nicht ohne Grund unabhängigen Gerichts, resistent zu sein gegen Beeinflussungsversuche von jeder Seite, unabhängig von der Obrigkeit, aber auch unempfindlich gegen Druck.

Andersherum wird ein Schuh daraus: Auch Gewalt, auch Krawall, Beleidigungen und Angriffe auf die handelnden Repräsentanten von Exekutive und Justiz werden diese nicht davon abhalten, allein nach Recht und Gesetz vorzugehen und dann, wenn das Gesetz die Aufhebung der Haft für eine Straftäterin gebietet, entsprechend zu entscheiden, selbst wenn die Betroffene und ihre Unterstützer die Institutionen dieses Systems nicht nur nicht anerkennen, sondern sogar vehement und mit Gewalt bekämpfen. Wer darin eine ausgestreckte Hand des Rechtsstaats sehen will, liegt aus meiner Sicht nicht völlig falsch. Ob Lina E. die ausgestreckte Hand ergreift und die Chance nutzt, die sie dadurch erhält, wird die Zukunft zeigen.

